농식품부 "농축산물, 공급 확대·할인지원…설 성수품 가격안정 총력"

1월 농축산물 전년 동월 대비 2.1%↑

쌀 시장격리 10t 시행보류…필요시 추가 대책 마련

정부가 농축산물에 대한 공급확대와 할인지원 등을 통해 설 성수품 가격안정에 총력 대응하기로 했다. 농림축산식품부는 국가데이터처가 발표한 2026년 1월 소비자물가지수 분석결과 농축산물은 전년 동월 대비 2.1% 상승해 전체 물가 상승률(2.0%)과 유사한 수준으로 나타났다고 3일 밝혔다.

농식품부 관계자는 "농산물은 전년 대비 0.9% 상승한 것으로 대체로 안정적인 상황"이라며 "지난해 수확기 산지가격이 높게 형성된 쌀과 생산량이 감소한 사과, 수출국의 작황 부진 등으로 수입과일의 가격이 비교적 높은 것으로 나타났다"고 설명했다.

농식품부는 쌀 소비자가격 안정을 위해 지난달 23일 시장격리물량 10만t 시행을 보류하고, 가공용 쌀 6만t을 추가 공급하기로 했다. 또 매입자금 지원 산지유통업체의 매입 의무 기준 완화(150→120%) 등의 내용을 담은 쌀 수급안정 방안을 마련해 시행하고 있다. 농식품부는 대책 발표 이후에도 쌀 시장 전반에 대한 동향을 면밀히 파악해 쌀 시장이 안정되지 않을 경우 필요한 대책을 추가로 마련할 계획이다.

설 성수품인 사과는 큰 과일 비중의 감소로 인해 상품 기준으로 조사되는 소비자가격은 상승한 것으로 나타났다. 농식품부는 전국 공영도매시장 1월 사과 전체 크기·품위별 평균 가격은 전년 대비 낮은 수준(12.4%)이며, 향후 설 성수기 출하물량이 확대되면 가격이 안정될 것으로 전망하고 있다. 아울러 계약재배 지정출하 물량 등 설 성수기 사과 시장공급물량을 평시 대비 7.5배 확대(2만6500t) 공급하고 사과·배 중소과 및 대체 과일(샤인머스캣·만감류) 선물세트 할인지원을 20만개로 확대 지원할 예정이다.

또 필리핀 등 수출국의 작황 부진과 고환율 등으로 일부 수입과일의 가격이 상승했다. 농식품부는 수입과일 3종(바나나·망고·파인애플)에 대해 할당관세를 적용(30→5%)을 추진하고 있다. 2월 중순 이후 해당 물량이 시중에 공급되면 가격이 다소 안정될 것으로 농식품부는 전망하고 있다.

축산물은 사육 마릿수 감소, 가축전염병 확산 등으로 전년 대비 4.1% 상승한 것으로 나타났다. 한우는 2022년 이후 가격 하락으로 농업인들이 사육 마릿수를 줄이면서 올해 출하 물량이 감소해 가격이 상승했고, 돼지는 ASF(아프리카돼지열병) 발생에 따른 이동제한 조치 등으로 출하가 지연되면서 1월 소비자 가격이 소폭 상승했다. 닭고기와 계란은 고병원성 AI(조류인플루엔자) 발생과 유통업체 등의 설 대비 물량 확보로 가격이 상승한 것으로 나타났다.

농식품부는 설 성수기를 대비해 농협 계통 출하물량을 확대하고, 도축장을 주말에도 운영하는 등 축산물 공급량을 확대한다. 또 공급이 감소한 계란 등 수급 안정을 위해 신선란 수입, 계란가공품 할당관세 적용 등을 통해 수입산 공급량을 확대하는 한편, 농축산물 할인지원과 자조금을 활용한 납품가 지원 등을 통해 소비자 부담 완화를 추진하고 있다.

가공식품과 외식은 전년보다 각각 2.8%, 2.9% 상승했다. 원재료 가격과 환율, 인건비 상승 등 가격 인상 요인이 있음에도 불구하고 식품업계의 가격 인상 자제 노력 등을 통해 소비자물가지수는 2%대 안정세를 유지하고 있다고 농식품부는 판단했다. 앞서 지난달 22일 농식품부는 주요 식품업계 간담회를 개최해 원자재에 대한 할당관세를 적용, 다양한 세제 및 자금 지원 등 정부의 지원 방안을 설명하고 이용을 독려한 바 있다. 앞으로도 식품 물가가 안정되도록 업계와 지속적인 소통을 강화할 계획이다.

박정훈 농식품부 식량정책실장은 "설 성수품을 평시보다 1.7배 확대 공급하고, 생산자단체와 함께 대대적인 할인을 추진해 소비자 부담이 최소화 되도록 하겠다"며 "주요 품목에 대한 수급 및 가격 동향 상시 모니터링, 비축·계약 물량 확보 등 수급 관리 강화와 함께 농축산물 유통구조 개선을 병행 추진해 농식품 수급이 안정적으로 관리될 수 있도록 정책적 노력을 이어가겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



