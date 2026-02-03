"사회초년생, 주식투자? 전월세 계약?" 한은, 경제교육 콘텐츠 공개

'사회초년생의 슬기로운 금융생활' 5편 제작

한국은행은 온라인 경제·금융 콘텐츠 '사회초년생의 슬기로운 금융생활' 5편을 제작했다고 3일 밝혔다. 사회초년생의 투자와 자산관리, 주택임대차 계약 등에 대한 이해를 높이기 위해 만든 이번 콘텐츠는 4일부터 다음 달 4일까지 매주 수요일마다 한은 홈페이지와 유튜브 채널을 통해 공개한다.

콘텐츠는 '생애주기를 고려한 투자 및 자산관리(4회)'와 '주택임대차 계약(1회)'이라는 주제로 제작됐다. 한은 관계자는 "사회초년생이 경제활동을 시작하는 시점에 올바른 의사결정을 할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 제작했다"며 "앞으로도 일상생활에서 접하는 경제 현상에 대해 쉽게 설명하거나, 국민이 올바른 경제 관념을 갖추는 데 도움이 될 수 있는 경제교육 콘텐츠를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



