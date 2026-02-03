본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

김동연 지사 “미군 장병들이 경기도를 ‘제2의 고향’으로 느끼게 할 것”

이종구기자

입력2026.02.03 09:35

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김동연 경기도지사, 미8군 사령관 면담
“한미동맹 강화 및 파트너십 재확인”
한미동맹 강화 위한 협력 약속

김동연 경기도지사가 지난 2일 수원 도담소(옛 도지사 관사)에서 조셉 조 힐버트(Joseph Joe Hilbert) 신임 미8군 사령관과 만나 경기도와 미8군 간의 협력 체계 강화와 굳건한 한미동맹 의지를 다졌다.

김동연 경기도지사가 지난 2일 수원 도담소(옛 도지사 관사)에서 조셉 조 힐버트(Joseph Joe Hilbert) 신임 미8군 사령관과 만나 악수를 하고 있다. 경기도 제공

김동연 경기도지사가 지난 2일 수원 도담소(옛 도지사 관사)에서 조셉 조 힐버트(Joseph Joe Hilbert) 신임 미8군 사령관과 만나 악수를 하고 있다. 경기도 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 만남에서 김 지사는 주한미군 전체 병력의 약 80%가 주둔하고 있는 경기도의 지리적 특수성을 언급하며 미8군과의 긴밀한 소통을 강조했다. 김 지사는 "미군 장병들이 경기도를 단순한 주둔지가 아닌 '제2의 고향'으로 느낄 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.


그러면서 "앞으로도 변화하는 국제 및 지역정세 변화에 대응하기 위한 한미동맹 강화노력을 지속해 나가겠다"고 강조했다.

힐버트 중장은 지난 2025년 10월 23일 미8군 사령관으로 취임했으며, 미 육군 제11공정사단장과 제82공정사단 포병여단장을 역임한 야전 및 전략 전문가로 평가받는다. 힐버트 사령관은 이번 면담을 통해 경기도와의 파트너십이 한반도 평화 유지의 핵심임을 확인하고 도의 따뜻한 환대와 지원에 감사의 뜻을 전한 것으로 알려졌다.


한편, 경기도는 주한미군 장병들의 지역사회 적응과 한국문화에 대한 이해를 돕기 위해 주한미군 장병과 가족을 대상으로 한 한국어·역사·문화 교육, 안보·문화체험 프로그램 등 다양한 한미 교류협력사업을 지속적으로 추진하고 있다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 '1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"반찬 더 주세요"는 이제 옛말? 고물가에 흔들리는 '무료 리필' 문화

"떠오르는 스타였는데"…자던 중 독사에 물려 사망한 나이지리아 20대 가수

'1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기