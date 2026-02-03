김동연 지사 “미군 장병들이 경기도를 ‘제2의 고향’으로 느끼게 할 것”

김동연 경기도지사, 미8군 사령관 면담

“한미동맹 강화 및 파트너십 재확인”

한미동맹 강화 위한 협력 약속

김동연 경기도지사가 지난 2일 수원 도담소(옛 도지사 관사)에서 조셉 조 힐버트(Joseph Joe Hilbert) 신임 미8군 사령관과 만나 경기도와 미8군 간의 협력 체계 강화와 굳건한 한미동맹 의지를 다졌다.

김동연 경기도지사가 지난 2일 수원 도담소(옛 도지사 관사)에서 조셉 조 힐버트(Joseph Joe Hilbert) 신임 미8군 사령관과 만나 악수를 하고 있다. 경기도 제공

이날 만남에서 김 지사는 주한미군 전체 병력의 약 80%가 주둔하고 있는 경기도의 지리적 특수성을 언급하며 미8군과의 긴밀한 소통을 강조했다. 김 지사는 "미군 장병들이 경기도를 단순한 주둔지가 아닌 '제2의 고향'으로 느낄 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.

그러면서 "앞으로도 변화하는 국제 및 지역정세 변화에 대응하기 위한 한미동맹 강화노력을 지속해 나가겠다"고 강조했다.

힐버트 중장은 지난 2025년 10월 23일 미8군 사령관으로 취임했으며, 미 육군 제11공정사단장과 제82공정사단 포병여단장을 역임한 야전 및 전략 전문가로 평가받는다. 힐버트 사령관은 이번 면담을 통해 경기도와의 파트너십이 한반도 평화 유지의 핵심임을 확인하고 도의 따뜻한 환대와 지원에 감사의 뜻을 전한 것으로 알려졌다.

한편, 경기도는 주한미군 장병들의 지역사회 적응과 한국문화에 대한 이해를 돕기 위해 주한미군 장병과 가족을 대상으로 한 한국어·역사·문화 교육, 안보·문화체험 프로그램 등 다양한 한미 교류협력사업을 지속적으로 추진하고 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



