코스피가 폭락 하루만에 3% 상승 출발하며 5000선을 재탈환한 3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 165.14포인트(3.34%) 오른 5114.81에 장을 시작했다.
[포토] 코스피 하루만에 5000 재탈환
2026년 02월 03일(화)
