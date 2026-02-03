본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

[포토] 분주한 딜링룸, 5000 재탈환한 코스피

조용준기자

입력2026.02.03 09:29

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 분주한 딜링룸, 5000 재탈환한 코스피
AD
원본보기 아이콘

코스피가 폭락 하루만에 3% 상승 출발하며 5000선을 재탈환한 3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 165.14포인트(3.34%) 오른 5114.81에 장을 시작했다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부자들 몰려들어 사고, 또 산다"…대폭락 우려에도 매수 예고한 기요사키 "부자들 몰려들어 사고, 또 산다"…대폭락 우려에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원…보육원 찾아 '최고의 플렉스' 했다

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

'풀썩' 꺾인 영덕 80m 풍력발전기…통행 전면 차단

"노르웨이 왕실 어쩌다…" 왕세자빈 '엡스타인 연루'에 의붓아들은 폭행 구속

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

조달비용 부담에…'우량고객·프리미엄' 집중하는 카드업계

새로운 이슈 보기