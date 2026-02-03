중흥그룹 창업주 정창선 회장 별세

중흥그룹 창업주인 정창선 회장이 지병으로 별세했다. 향년 84세.

3일 유족에 따르면 정 회장은 2일 오후 11시40분께 광주 전남대학교병원 학동병원에서 치료를 받던 중 사망했다.

정창선 중흥그룹 회장.

정 회장은 1942년 광주에서 태어나 1983년 중흥그룹을 창업해 지역 건설사를 국내 대형 건설그룹으로 성장시켰다. 주택건설을 중심으로 토목과 레저, 미디어 등으로 사업 영역을 넓혀왔다.

경영 전반에서는 무리한 외형 확대보다는 재무 건전성과 사업 안정성을 중시하는 기조를 유지해 왔다는 평가를 받는다. 대우건설 인수 이후에도 기존 사업과 신규 사업을 병행하며 과한 사업 확장보다는 단계적인 관리와 운영에 초점을 맞추며 경영해왔다.

정 회장은 2018년 3월부터 대한상공회의소 부회장으로 활동했으며, 같은 해 3월부터 2024년 3월까지 광주상공회의소 회장을 맡아 지역 상공인과 기업인의 목소리도 대변했다.

유족으로는 부인 안양임씨와 아들 정원주(중흥그룹 부회장·대우건설 회장)·원철(시티건설 회장)씨, 딸 향미씨, 사위 김보현(대우건설 사장)씨가 있다.

빈소는 광주 서구 매월동 VIP장례타운에 마련됐으며 발인 오는 5일 오전 7시다.





이지은 기자



