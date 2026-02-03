[오늘의신상] 말차에 딸기 더했다…서울우유, '킹 말차 스트로베리'

말차에 딸기 과즙과 원유 더해

'킹 말차' 시리즈 제품 라인업 확대

서울우유협동조합은 말차에 딸기 과즙을 더한 신제품 '킹 말차 스트로베리'를 출시했다고 3일 밝혔다.

서울우유의 '킹 말차'는 글로벌 말차 열풍에 힘입어 지난해 11월 선보인 말차 기반의 프리미엄 즉석음료(RTD·Ready To Drink) 브랜드다. 서울우유는 고품질 원유 경쟁력을 바탕으로 균형 잡힌 풍미와 맛의 완성도를 앞세운 프리미엄 제품을 선보인다는 전략이다.

'킹 말차' 시리즈의 첫 제품인 '킹 말차 에스프레소'는 말차의 진한 풍미에 에스프레소와 우유를 더해 조화로운 맛을 구현했다는 평가를 받고 있다. 서울우유는 이에 힘입어 말차에 딸기 과즙과 국산 우유를 더한 신제품을 출시하며 라인업을 확대했다.

새로 선보인 '킹 말차 스트로베리(200ml)'는 말차에 딸기 과즙과 서울우유 원유 50%를 함유한 것이 특징이다. 말차의 깊은 풍미와 딸기의 산뜻한 맛, 우유의 부드러움이 어우러진 제품으로, 기존 즉석음료와 차별화된 맛을 강조했다.

이 제품은 대형마트와 기업형 슈퍼마켓(SSM), 편의점 등 오프라인 매장과 온라인 채널에서 판매된다.

김중표 서울우유협동조합 유음료마케팅팀장은 "글로벌 열풍을 주도하고 있는 말차를 보다 색다르게 즐길 수 있도록 말차에 딸기 과즙과 국산 우유를 더한 신제품을 출시한다"며 "앞으로도 서울우유만의 고품질 원유 경쟁력을 바탕으로 소비자들의 다양한 입맛을 반영해 프리미엄 카페 음료를 일상에서도 즐길 수 있도록 말차 기반의 차별화된 '킹 말차' 제품 라인업을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





