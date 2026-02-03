한국거래소 이사장 “AI 기반 시스템 첨단화…부실기업 퇴출 강화”

정은보 한국거래소 이사장은 3일 "인공지능(AI)을 기반으로 시장 시스템을 첨단화하고, 부실기업 퇴출을 강화해 시장의 신뢰를 공고히 하겠다"고 밝혔다.

3일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 'KOSPI 5,000 and Beyond 세미나'가 진행되고 있다. 임춘한 기자

정 이사장은 이날 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 '코스피 5000 돌파 기념 세미나'에서 "이제 우리의 과제는 코스피 5000을 넘어 신뢰와 혁신을 기반으로 프리미엄 시장으로 나아가야 한다"고 말했다.

정 이사장은 "생산적 금융에 대한 자본시장 역할을 강화하겠다"며 "모험자본 활성화를 위해 첨단 혁신 기업 등의 상장을 촉진하고, 시장 구조 개편과 기업 가치 제고 프로그램을 통해 자본시장의 질적 개선도 도모하겠다"고 강조했다.

정 이사장은 "자본시장의 경쟁력을 강화하겠다"며 "거래 시간 연장, 청산, 결제 주기 단축 등 시장 인프라를 선진화하고 명문 공시, 배당 절차 선진화 등을 통해 글로벌 유동성 경쟁에서 앞서 나가겠다"고 밝혔다.

이번 세미나는 코스피 5000 돌파를 계기로 한국증시 성과를 홍보하고, 학계 및 자본시장 전문가들과 함께 이후의 자본시장 과제를 논의하기 위해 마련됐다.

조수홍 NH투자증권 리서치센터장은 '코스피 5000 시대 안착 및 도약을 위한 조건'을, 김학균 신영증권 리서치센터장은 '주가 상승은 한국 경제에 어떻게 기여하는가'를 주제로 발표한다.

패널 토론에는 고영호 금융위원회 자본시장과장, 윤지호 경제평론가, 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원, 임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장 등 각계 전문가들이 참여한다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



