본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

한국거래소 이사장 “AI 기반 시스템 첨단화…부실기업 퇴출 강화”

임춘한기자

입력2026.02.03 09:24

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정은보 한국거래소 이사장은 3일 "인공지능(AI)을 기반으로 시장 시스템을 첨단화하고, 부실기업 퇴출을 강화해 시장의 신뢰를 공고히 하겠다"고 밝혔다.


3일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 'KOSPI 5,000 and Beyond 세미나'가 진행되고 있다. 임춘한 기자

3일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 'KOSPI 5,000 and Beyond 세미나'가 진행되고 있다. 임춘한 기자

AD
원본보기 아이콘

정 이사장은 이날 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 '코스피 5000 돌파 기념 세미나'에서 "이제 우리의 과제는 코스피 5000을 넘어 신뢰와 혁신을 기반으로 프리미엄 시장으로 나아가야 한다"고 말했다.

정 이사장은 "생산적 금융에 대한 자본시장 역할을 강화하겠다"며 "모험자본 활성화를 위해 첨단 혁신 기업 등의 상장을 촉진하고, 시장 구조 개편과 기업 가치 제고 프로그램을 통해 자본시장의 질적 개선도 도모하겠다"고 강조했다.


정 이사장은 "자본시장의 경쟁력을 강화하겠다"며 "거래 시간 연장, 청산, 결제 주기 단축 등 시장 인프라를 선진화하고 명문 공시, 배당 절차 선진화 등을 통해 글로벌 유동성 경쟁에서 앞서 나가겠다"고 밝혔다.


이번 세미나는 코스피 5000 돌파를 계기로 한국증시 성과를 홍보하고, 학계 및 자본시장 전문가들과 함께 이후의 자본시장 과제를 논의하기 위해 마련됐다.

조수홍 NH투자증권 리서치센터장은 '코스피 5000 시대 안착 및 도약을 위한 조건'을, 김학균 신영증권 리서치센터장은 '주가 상승은 한국 경제에 어떻게 기여하는가'를 주제로 발표한다.


패널 토론에는 고영호 금융위원회 자본시장과장, 윤지호 경제평론가, 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원, 임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장 등 각계 전문가들이 참여한다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부자들 몰려들어 사고, 또 산다"…대폭락 우려에도 매수 예고한 기요사키 "부자들 몰려들어 사고, 또 산다"…대폭락 우려에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원…보육원 찾아 '최고의 플렉스' 했다

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

'풀썩' 꺾인 영덕 80m 풍력발전기…통행 전면 차단

"노르웨이 왕실 어쩌다…" 왕세자빈 '엡스타인 연루'에 의붓아들은 폭행 구속

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

조달비용 부담에…'우량고객·프리미엄' 집중하는 카드업계

새로운 이슈 보기