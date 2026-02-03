머스크 스페이스X, xAI 인수 발표…기업가치 1815조

'우주 데이터센터' 본격화 동력

"지구 안팎 포괄하는 수직계열화 혁신 엔진"

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 우주기업 스페이스X가 인공지능(AI) 기업 xAI를 인수한다고 발표했다. 이번 거래가 성사되면 통합 법인의 기업가치는 약 1조2500억달러(약 1815조원)에 달할 전망이다. 이번 인수를 통해 머스크 CEO는 자신의 비전인 우주 데이터센터를 본격 추진할 동력을 얻게 됐다.

2일(현지시간) 스페이스X는 자사 홈페이지에서 머스크 CEO 명의의 성명을 통해 xAI 인수를 발표했다. 머스크 CEO는 성명에서 양 사 결합을 통해 "지구는 물론 지구 밖까지 포괄하는 가장 야심 찬 수직계열화 혁신 엔진을 구축할 것"이라고 밝혔다. 블룸버그 통신은 앞서 스페이스X와 xAI가 일부 투자자들에게 이러한 계획을 알렸다고 소식통을 인용해 보도한 바 있다.

이번 거래로 세계 최대 규모 비상장사 두 곳이 결합하게 됐다. 로이터 통신은 소식통을 인용해 이번 거래에서 스페이스X와 xAI가 각각 1조달러, 2500억달러의 기업 가치를 평가받았다고 전했다. 통합 법인의 주식 가격은 주당 약 527달러로 예상되며, 기업가치는 1조2500억달러에 달할 것이라고 블룸버그는 소식통을 인용해 전했다.

xAI는 지난해 11월 2300억달러의 기업 가치를 인정받으며 자금을 조달했다. 스페이스X는 지난해 12월 약 8000억달러의 기업가치로 내부자 주식을 매각했다. 스페이스X는 연내 기업공개(IPO)를 추진한다. 다만 머스크 CEO가 여러 기업의 CEO를 겸직하고 있으며, 기술 독점 문제 등에 규제 당국이 인수에 개입할 수 있다고 로이터는 전망했다.

최근 스페이스X가 xAI나 전기차 기업 테슬라와 합병을 검토한다고 블룸버그 등이 보도하기도 했다. 그러나 상장사인 테슬라와 합병보다는 비상장사인 xAI와 합병이 절차상 더 수월해 이같이 결정한 것으로 보인다. 머스크 CEO는 2022년 트위터를 인수해 X로 이름을 바꾼 뒤 이를 330억달러에 xAI와 합병한 바 있다.

스페이스X와 xAI가 합병하게 되면 우주 데이터센터를 구축하려는 머스크 CEO의 비전을 구체화할 수 있다. 그는 성명에서 지상 데이터센터로는 AI에 필요한 전 세계 전력 수요를 충족할 수 없으며, 장기적으로 AI를 확장할 수 있는 유일한 방법은 우주 기반 기술이 될 것이라고 설명했다. 또 우주에서 태양 에너지를 활용하는 것이 AI에 필요한 컴퓨팅 자원을 확충하는 획기적인 방안이라고 덧붙였다.

1t당 100㎾의 연산 용량을 보유한 위성을 연간 100만t씩 발사하면 매년 100GW의 AI 연산 용량을 추가할 수 있다. 궁극적으로는 연간 1TW(테라와트)까지 연산 용량을 끌어올릴 수 있다고 말했다. 또 2~3년 내 AI 컴퓨팅을 가장 저렴하게 구현하는 방법은 우주에서 이뤄질 것이라고 전망했다.

그는 우주 기반 데이터센터 현실화로 확보한 역량과 자금으로 이후 달 기지와 화성 기지, 우주 확장 등에 투입할 계획이라고도 밝혔다.

스페이스X는 지난달 30일 미 연방통신위원회(FCC)에 지구 궤도 위에 우주 데이터센터를 구축하기 위해 100만기의 인공위성 발사를 허가해달라는 신청서를 제출했다.





