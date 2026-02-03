구미시, 437억 투입해 전기·수소차 보급 확대

대기환경 개선과 탄소중립 실현

경북 구미시는 3일 대기환경 개선과 탄소중립 실현을 위해 예산 437억원을 투입하여, 전기·수소차 보급사업을 본격적으로 시행한다고 밝혔다.

올해 전기자동차 총 1756대(상반기 1230대, 하반기 526대)를 보급할 계획으로 이는 전년 대비 약 30% 확대된 규모다. 2월 4일 오전 10시부터 무공해차 통합누리집을 통해 신청이 가능하며 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.

전기차 보조금은 차종별 차등 지급되며 ▲전기승용 221~1315만원 ▲전기화물 490~2277만원 ▲승합 1912~1만3169만원을 지원받을 수 있다. 택시, 차상위 이하 계층, 청년 생애 최초 차량 구매자, 다자녀가구, 소상공인 등에 대해서는 보조금을 추가 지원한다.

특히 올해부터 내연기관 차량(하이브리드차 제외)을 교체(3년 이상 보유한 뒤 판매 또는 폐차)하고 전기차(승용,화물)로 구매하는 개인의 경우 전환지원금을 최대 130만원까지 추가로 지원받을 수 있다. 친환경 차 전환을 촉진하기 위한 유인책이다.

수소자동차는 총 95대를 보급할 계획으로 승용 3250만원, 저상버스 3억원, 고상버스 3억5000만원 정액 지원되며 1월 21일부터 무공해차 통합누리집을 통해 신청 접수 중이다.

지원 자격은 접수일 기준 구미시에 연속하여 3개월 이상 주소를 두고, 전기·수소차를 신규로 구매하는 개인, 개인사업자, 법인, 단체, 공공기관이다. 판매대리점과 차량 구매 계약을 체결하고 신청서를 제출하면 차량 출고·등록순으로 지원 대상자가 선정된다.

보조금 지원 차량과 차종별 보조금 등 자세한 사항은 구미시청 누리집 고시·공고 또는 기후에너지환경부 무공해차 통합누리집에서 확인할 수 있다. 기타 자세한 사항은 환경정책과로 문의하면 된다.





