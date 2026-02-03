'대전충남 행정통합 특별법' 시민 의견 듣는 '타운홀미팅'개최

오는 6일 오전 10시 대전시청 3층 대강당

'대전충남 행정통합 특별법'에 대한 주요 내용과 쟁점을 시민에게 설명하고 의견을 폭넓게 수용하는 자리가 마련된다.

이에 대전시는 시민과의 직접 소통을 위해 오는 6일 오전 10시 대전시청 3층 대강당에서 '대전충남 행정통합 타운홀미팅'을 개최한다.

주민·시의원·민관협의체 위원·전문가 등 약 500여 명이 참석할 예정이며, 행정통합과 특별법안에 관심 있는 시민이라면 누구나 자유롭게 참여할 수 있는 열린 설명회로 진행된다.

행사는 지난해 국회에 발의된 특별법안과 최근 국회에 제출된 특별법안의 주요 내용과 쟁점을 비교·설명하는 것으로 시작되며, 이후 이장우 대전시장과 이창기 민관협의체 공동위원장이 시민 질문에 답하는 질의응답 시간으로 이어질 예정이다.

이선민 기획총괄팀 과장은 "행정통합은 지역의 미래 100년을 내다보는 국가 대개조의 출발점이 될 수 있는 중대한 과제이고, 특별법안은 행정통합의 성패를 좌우하는 핵심적인 요소"라며 "이번 타운홀미팅이 시민들의 의견을 충분히 듣고, 특별법안에 대한 이해를 바탕으로 자유롭게 의견을 나누는 공론의 장이 되기를 기대한다"고 말했다.





