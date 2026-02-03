화천군, 미취학 아동 위한 '키즈 영어·문화 아카데미' 본격 운영

화천군, 미취학 아동 위한 ‘키즈 아카데미’ 개강

40주간 영어·발레·요리까지…아동 정서·신체 발달도 지원

강원도 화천군이 지역 미취학 아동들의 외국어 학습은 물론 정서적, 신체적 발달 지원을 위한 아카데미를 운영한다.

키즈영어. 화천군 제공

군은 오는 3월3일부터 12월18일까지, 40주간 2026년 키즈 영어 아카데미를 연다.

상·하반기로 나눠 열리는 키즈영어 아카데미는 5~7세 아동 120명이 대상으로, 모두 12개 반이 운영된다. 화천권역은 추가로 '플러스반'1개반이 개설된다.

수업은 요일별, 연령대별, 지역별로 반을 나눠, 화천읍 권역은 화천 어린이 도서관, 사내권역은 사내 도서관에서 각각 진행된다.

전문 영어강사들이 참여하는 키즈 영어 아카데미는 영어 동요와 동화를 활용한 흥미 위주 콘텐츠로 채워져 아동이 영어와 친해질 수 있도록 돕는 역할을 맡게 된다.

이뿐만 아니라, 화천군은 유아기 아동들의 신체적, 정서적 발달을 지원하기 위해 상반기 키즈 문화 아카데미도 마련했다.

상반기 키즈 문화 아카데미는 내달 3일부터 7월17일까지 진행되며, 미취학 5~7세 아동이 참여한다.

키즈문화 아카데미는 화천읍 권역은 화천커뮤니티센터, 사내면 권역은 사내종합문화센터와 사내 도서관에서 각각 운영된다.

수업에서는 창의 만들기, 유아 수학, 놀이 체육, 발레, 요리, 한글, K-POP 등 누구나 즐길 수 있는 프로그램이 다뤄진다.

화천군이 매년 진행하는 키즈영어 아카데미와 키즈문화 아카데미는 초등학교 입학을 앞둔 아동과 학부모 모두에게 높은 만족도를 안겨주고 있다.

최문순 화천군수는 "화천의 어린아이들이 대도시 영어 유치원 못지않은 환경에서 외국어도 배우고, 다양한 체험도 할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



