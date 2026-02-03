광주 동구, 겨울철 위기가구 '긴급복지지원' 대폭 강화

광주 동구청사 전경. AD 원본보기 아이콘

광주 동구는 겨울철 혹한기를 맞아 갑작스러운 위기 상황으로 생계가 막막해진 취약계층을 지원하기 위해 '긴급복지지원'을 대폭 강화하고, 복지 사각지대 발굴에 총력을 기울인다고 3일 밝혔다.

긴급복지지원제도의 소득 및 금융재산 기준이 작년보다 완화돼 지원 문턱을 낮췄다. 이는 고물가와 고금리로 어려움을 겪는 일용근로자, 사회보험료 체납자 등 실질적인 위기 가구를 보다 폭넓게 포용하기 위한 선제적 조치다.

올해부터 적용되는 주요 변경 사항에 따르면, 소득 기준은 1인 가구 월 192만 3,179원 이하(기존 179만 원), 4인 가구 월 487만 1,054원 이하(기존 457만 원)로 상향 조정됐다. 금융재산 기준 역시 4인 가구 1,249만 원 이하로 완화돼 더 많은 주민이 긴급복지 혜택을 받을 수 있게 됐다.

지원 규모도 실질적인 생활 안정을 도모할 수 있도록 보강했다. 1인 가구 기준 생계비는 월 78만 3,000원, 4인 가구 기준 생계비는 월 199만 4,600원으로 책정됐다.

동구는 단순히 주민의 신청을 기다리는 방식에서 벗어나, 빅데이터 기반 '복지 사각지대 발굴 시스템'을 적극 가동하고 있다. 단전·단수, 건강보험료 체납, 금융 연체 등 10여 가지 위기 징후 데이터를 분석해 도움이 필요한 주민을 직접 찾아가는 방식이다.

실제로 지난 1월 한 달간 해당 시스템을 통해 88건의 신규 긴급복지 지원이 이뤄졌으며, 이 과정에서 발굴된 은둔 주민에 대해서는 '광주광역시 은둔형외톨이 지원센터'와 연계해 단순 비용 지원을 넘어 정서적 지지와 일상 회복을 돕는 입체적 복지를 실현하고 있다.

동구 관계자는 "긴급복지지원제도는 삶의 벼랑 끝에 선 주민들이 다시 일어설 수 있도록 돕는 가장 튼튼한 징검다리"라며 "형식적인 절차에만 얽매이지 않고 현장의 절박함을 최우선으로 고려해, 복지 사각지대가 없는 '따뜻한 경제 도시 동구'를 만들어가겠다"고 말했다.





