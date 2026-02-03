포털에 '나노 바나나' 검색했더니 짝퉁이 맨 위에

클릭하니 유사 사이트로 이동

대표자 정보 중국인...회사 소개도 중국어로

이용자들 결제 피해 조심해야

#30대 직장인 A씨는 구글의 이미지 생성 인공지능(AI) 모델인 '나노 바나나'를 이용하기 위해 포털사이트 네이버에서 나노 바나나를 검색한 뒤 최상단에 노출된 사이트에 접속했다. 사이트에서는 이미지를 업로드하거나 프롬프트를 입력해 AI 이미지를 생성할 수 있다고 했지만, 사이트의 구성이나 메뉴 표현이 어딘가 어색했다. 회원가입 후 이미지를 생성하려 하자 크레딧을 결제해야 한다며 매월 14.9달러(약 2만2000원) 상당의 요금제에 가입해야 한다는 안내창이 나왔다. 알고 보니 이곳은 나노 바나나의 이름만 붙은, 구글과 무관한 일종의 '스캠' 사이트였다.

네이버의 검색광고 상품인 '파워링크'를 통해 출처가 불분명한 사이트들이 최상단에 노출되면서 이용자들의 불편을 초래한다는 지적이 나온다. 파워링크는 이용자가 특정 키워드를 검색했을 때 최상단에 사이트명과 주소, 바로가기를 노출하는 것으로 광고를 원하는 기업이나 개인이 키워드를 선정하는 방식으로 운용된다.

3일 네이버 검색창에 '나노 바나나'를 입력하자, '나노 바나나 AI', '나노 바나나 2', '나노 바나나 프로' 등 이름이 붙은 사이트 3곳이 최상단에 표시됐다. 나노 바나나의 개발사인 구글에서도 '나노 바나나'를 검색하자 유사 사이트들이 검색 결과에 노출됐다.

이들 사이트는 사이트명과 사이트 주소에 나노 바나나라는 키워드를 포함하고 있고, 로고로 바나나 이미지를 활용하고 있다. 이미지를 생성하거나 편집할 수 있는 프롬프트 입력 창도 갖추고 있었다. 일반 이용자들이 보기에는 나노 바나나를 이용하는 공식 사이트로 착각할 소지가 있는 것이다.

하지만 이들은 모두 나노 바나나를 개발한 구글과는 무관한 사이트다. 나노 바나나는 구글의 생성형 AI 서비스인 '제미나이'를 통해서만 사용할 수 있다. 스캠 사이트들은 나노 바나나라는 이름을 내건 채 이미지 생성 AI를 외부에서 활용할 수 있도록 공개된 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)로 이미지를 생성하고 있었다. 일부 사이트들은 이미지 생성을 위해 외부 AI 모델을 사용할 수 있다고 해뒀지만, 어떤 모델을 사용하는지는 공개하지 않았다.

이들 사이트의 문제점은 이용자들의 과금을 유도한다는 점이다. 세 사이트 모두 몇 차례의 이미지 생성 기회를 소진한 뒤에는 매월 6.9달러에서 39.9달러의 요금을 결제해야 이미지 생성을 위한 크레딧을 지급받을 수 있다. 구글의 나노 바나나가 제미나이에서 무료로 활용할 수 있다는 점을 고려하면 소비자들의 피해가 우려되는 대목이다. 실제로 블로그와 인터넷 커뮤니티 등에서는 이들 사이트에서 요금을 결제한 뒤 환불을 요청했다는 게시글을 찾아볼 수 있었다.

사이트의 정체가 불분명한 만큼 가입자의 개인정보와 AI를 활용한 작업물 등의 정보 보호를 기대하기도 어렵다. 이들 사이트의 개인정보 처리방침을 확인한 결과, 공통적으로 이름, 이메일 등 사용자 개인정보와 AI 생성을 위해 업로드한 이미지, 프롬프트, AI로 만든 이미지 등 정보까지 광범위하게 수집하고 있었다. 데이터가 저장되는 서버의 위치도 불분명하다. 사이트가 운영되는 근거지는 중국으로 추정된다. 한 사이트는 대표자 정보가 중국인으로 돼 있었고, 또다른 사이트는 운영하는 기업의 소개 페이지로 이동하자 중국어로 된 소개글이 나왔다.

네이버는 현행 규정상 해당 사이트의 광고를 막을 근거가 부족하다는 입장이다. 네이버 관계자는 "나노 바나나는 현재 관련 상표권이 등록돼 있지 않아 단순히 같은 이름의 서비스로 광고한다는 사유를 근거로 제한하기 어렵다"면서 "네이버는 해당 사이트들로 인한 피해 사례가 접수되거나 악용으로 판단될 경우 조치를 취하겠다"고 밝혔다. 이어 "네이버는 부적합 광고의 신고 채널을 별도로 운영하고, 악용 정황이 확인될 경우 즉시 미노출 등 조치를 하고 있다"면서 "해당 서비스 또한 이슈 여부 확인 시 즉각 광고를 제한하겠다"고 전했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



