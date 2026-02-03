본문 바로가기
[오늘의신상]프리메라, 'PDRN-나이아 립세럼 토닝 글로우 샷' 출시

권재희기자

입력2026.02.03 09:30

숏뉴스
색소를 더하지 않고도 입술 본연의 혈색을 살려주는 고효능 립 스킨케어
'PDFN-나이아' 톤업 광채 라인업 확대

아모레퍼시픽이 운영하는 뷰티 브랜드 프리메라가 'PDRN-나이아 립세럼 토닝 글로우 샷(립세럼)'을 새롭게 선보인다고 3일 밝혔다. 지난 1월 'PDRN-나이아10 토닝 글로우 세럼'과 'PDRN-나이아10 메가 샷 겔 마스크' 출시 이후 립 케어 영역까지 확장한 것이다.


이번 신제품은 칙칙해 보이는 보랏빛 입술 톤과 생기 부족을 고민하는 소비자의 니즈에서 출발했다. 색소를 더하지 않고도 입술 본연의 혈색을 빠르게 살려주는 고효능 립 케어 포뮬러로, 비타민B 유도체를 함유해 자연스러운 온기와 생기를 더하고 건강해 보이는 립 컨디션으로 가꿔준다.

[오늘의신상]프리메라, 'PDRN-나이아 립세럼 토닝 글로우 샷' 출시
'PDRN-나이아 립세럼'은 프리메라만의 믹솔로지 기술을 바탕으로 PDRN, 나이아신아마이드, 히알루론을 조합해 단순 보습을 넘어 입술 전반의 컨디션을 끌어올리는 데 도움을 주는 점도 특징이다. 인체적용시험 결과 입술 피부 혈색 개선 효과를 확인했으며, 입술 피부 장벽 14.79% 개선, 입술 피부 치밀도 32.5% 개선의 효능을 입증했다. 또한 입술의 속보습 7%와 겉보습 17.99% 개선 효과도 확인했다.

컬러는 투명한 '클리어'와 은은한 핑크빛 펄을 더한 '샤인' 총 두 가지로 출시한다. 얇고 탄력 있는 실리콘 어플리케이터를 적용해 입술 굴곡에 맞춘 정밀한 케어가 가능하며, 한 번의 터치만으로도 오래 지속되는 물광 플럼핑 립 효과를 선사한다.


신제품 'PDRN-나이아 립세럼'은 전날 아모레몰을 시작으로, 올리브영, 네이버 채널 등 주요 온·오프라인 채널을 통해 순차적으로 만나볼 수 있다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

