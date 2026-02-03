본문 바로가기
[오늘의신상]"하루 영양 더 담았다"…SPC삼립 '프로젝트:H'

허경준기자

입력2026.02.03 09:39

비타민B1·아연 등 1일 기준치 대비 40~100% 수준 함유

[오늘의신상]"하루 영양 더 담았다"…SPC삼립 '프로젝트:H'
원본보기 아이콘

SPC삼립의 건강 베이커리 브랜드 '프로젝트:H'가 영양소를 더한 신제품 5종을 출시했다.


SPC는 '하루 영양을 더하다'를 콘셉트로 바쁜 일상 속에서도 간편하게 영양 섭취를 고려할 수 있는 제품을 출시했다고 3일 밝혔다.

제품별로 비타민 B1·아연·엽산 등 일상에 꼭 필요하면서 제빵 공정에 적합한 주요 영양소를 담았으며 아연, 엽산, 비타민 B1 등의 영양소를 1일 영양성분 기준치 대비 제품별로 약 40~100% 수준 함유했다. 또 베이커리부터 스낵, 식사빵까지 다양한 제품 라인업으로 소비자 선택의 폭을 넓혔다.


새콤달콤한 사과 크림을 샌딩해 부드럽고 촉촉한 '애플 크림롤'은 에너지 대사에 필요한 비타민 B1을 함유했다. 정상 면역 기능에 필요한 아연을 담은 제품도 선보였다.


저온살균 우유를 사용해 풍미를 더한 '라떼 크림빵', 캐러멜 맛 쿠키에 땅콩버터를 더한 더블 레이어 쿠키 '피넛 캐러멜 쿠키', 고소한 아몬드를 넣어 담백하게 즐길 수 있는 '아몬드 모닝롤' 등이다. '고구마 패스츄리'는 고구마 앙금을 넣어 맛과 영양을 동시에 잡은 제품으로 세포와 혈액 형성에 관련된 엽산이 포함됐다. 신제품은 편의점, 대형마트 등에서 구매가 가능하다.

프로젝트:H는 건강 베이커리 시장 확대를 목표로 SPC삼립이 론칭한 브랜드로, '당신의 건강을 위한 프로젝트'라는 슬로건 아래 제품군을 확장하고 있다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
