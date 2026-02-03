맥도날드, 봄부터 '한국의 맛' 확대…해피 스낵 라인업 강화

봄 시즌 ‘해피 스낵’ 라인업 공개

창녕 갈릭 비프 스낵랩, 츄러스 등

한국맥도날드는 대표 가성비 메뉴인 '해피 스낵' 신규 라인업을 공개한다고 3일 밝혔다. 그동안 여름 시즌에 주로 선보였던 '한국의 맛(Taste of Korea)' 프로젝트를 올해는 봄부터 확대 시행한다.

해피 스낵은 창녕 갈릭 비프 스낵랩, 한입 초코 츄러스(3조각), 맥너겟(4조각), 바닐라 쉐이크, 아이스 드립 커피(M·L) 등 6종으로 구성됐다.

이번 신메뉴인 '창녕 갈릭 비프 스낵랩'은 한국맥도날드의 로컬 소싱 프로젝트 '한국의 맛'의 연장선이다. 출시 때마다 인기를 끌었던 '창녕 갈릭 버거'를 스낵랩 형태로 재해석한 제품으로, 창녕 마늘을 활용한 갈릭 아이올리 소스와 100% 쇠고기 패티의 조합을 살리면서도 간편성을 높였다.

지난해 선보였던 '한입 초코 츄러스'도 재출시된다. 한 입 크기의 츄러스 안에 초코 필링을 채운 디저트 메뉴로, 지난해 출시 12일 만에 50만 개 이상 판매됐다.

한국맥도날드 관계자는 "그동안 여름 시즌부터 선보였던 '한국의 맛' 메뉴를 1분기부터 운영하게 됐다"며 "지역 농가와의 상생을 확대하는 동시에 연중 더 많은 고객이 '한국의 맛'을 경험할 수 있도록 하기 위한 전략"이라고 말했다. 이어 "고물가 상황 속에서 고객 부담을 덜 수 있도록 '해피 스낵', '맥런치' 등 가성비 메뉴를 지속적으로 선보일 것"이라고 덧붙였다.

한편 이번 캠페인 모델로는 그룹 레드벨벳의 조이가 발탁됐다. 한국맥도날드는 봄 분위기와 어울리는 밝고 긍정적인 이미지를 통해 해피 스낵 브랜드의 친근함을 강조할 계획이다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



