'팰리세이드' 연간 판매기록 달성…"구매 가능한 최고의 SUV"

현대자동차 팰리세이드가 1회 주유에 1000㎞ 이상 주행할 수 있는 하이브리드 모델을 앞세워 세계 시장에서 연간 최다 판매 기록을 세웠다.

지난해 출시된 2세대 모델 '디 올 뉴 팰리세이드'의 수출대수는 연간 10만대를 넘었다. 신형의 수출이 지난해 5월 북미 시장부터 이뤄졌다는 점을 고려하면 8개월 만에 거둔 성과다. 가솔린 모델(7만3574대)뿐 아니라 하이브리드 모델(2만8034대)까지 더해지면서 총 10만1608대를 해외에서 팔았다.

특히 미국에선 넉 달 만에 하이브리드 모델만 1만대 가까이 판매됐다. 전통적으로 큰 차를 선호하는 미국 시장에서 전기차 세액공제 제도 폐지 이후 연비 효율이 높은 하이브리드차에 대한 수요가 맞아 떨어진 결과로 풀이된다.

국내에서는 하이브리드 모델 판매가 가솔린 모델을 앞섰다. 팰리세이드 하이브리드 판매대수는 3만8112대로, 가솔린 2만1394대 대비 78%(1만7000대) 더 많았다.

'디 올 뉴 팰리세이드 하이브리드'는 대형 SUV 특유의 넉넉한 실내 공간에 하이브리드 시스템까지 도입해 상품성을 극대화했다.

차세대 하이브리드 시스템에는 모터가 2개 탑재된 것이 특징이다. 구동 및 회생 제동을 담당하는 구동 모터뿐 아니라 시동 및 발전, 구동력 보조 기능을 수행하는 신규 모터가 더해져 동력 성능과 연비를 향상시키고, 부드러운 변속감과 함께 소음 및 진동 저감 효과도 실현했다.

팰리세이드에 적용된 2.5 터보 하이브리드 파워트레인은 최대 복합연비 14.1km/ℓ(2WD 7/9인승 18인치 휠 기준), 시스템 최고 출력 334마력, 최대 토크 46.9kgf·m의 성능을 갖췄다. 2.5 터보 가솔린 모델과 비교해 연비는 약 45%, 최고 출력과 최대 토크는 각각 약 19%, 9% 높다.

또 전장과 전고가 기존 모델 대비 각각 65mm, 15mm 늘어나 한층 여유로운 헤드룸과 레그룸으로 넉넉한 공간감을 확보했다. 전방 틸팅형 워크인 기능이 적용된 2열 시트와 슬라이딩이 가능한 3열 시트가 적용, 승하차 편의성을 높이고 공간 활용성을 극대화했다.

팰리세이드는 뛰어난 상품성을 바탕으로 '2026 북미 올해의 차(NACTOY)'에서 닛산 리프와 루시드 그래비티을 큰 폭으로 제치고 유틸리티 부문에 최종 선정됐다.

글로벌 미디어에서도 팰리세이드에 대한 호평이 이어지고 있다. 악시오스 교통전문기자 조앤 뮬러(Joann Muller)는 "팰리세이드는 4만 달러 미만에 구매할 수 있으면서도 새로운 하이브리드 파워트레인이 추가돼 가치와 기술, 효율성의 완벽한 조화를 보여준다"고 했다. U.S. 뉴스 & 월드 리포트 에디터 존 빈센트(John Vincent)는 "팰리세이드 하이브리드 모델은 해당 차급의 새로운 기준을 제시한다. 현재 구매 가능한 최고의 SUV"라고 평했다.





