[단독] 비행기 탈 때 불안하다 했더니…공항에 심리안정실 만든다

탑승객 정서 안정 위한 별도 공간

현재 공사 중…2월부터 운영 예정

해외 주요 공항서도 이미 운영 중

비행기를 타거나 공항을 이용할 때 심리적 불안함을 느끼는 여객을 위한 별도 공간이 인천공항에 마련된다. 그동안 휠체어 이용자 등 신체적 약자에 집중됐던 공항의 배려 시설이 정서적·심리적 약자로까지 확대되는 모양새다.

3일 업계에 따르면 인천공항은 이달 안에 공항 제2여객터미널에 있는 교통약자 라운지 내 심리안정실을 만든다.

이는 발달장애나 공황장애, 치매 등 정서적 안정이 필요한 승객들이 충분한 휴식을 취하고 안정된 상태에서 비행기를 탈 수 있도록 돕는 공간이다.

현재 공사 중인 심리안정실에는 바닥 카펫과 방음문 등 내부 방음 시설과 버블 튜브, 광섬유 커튼, 휠 프로젝터 등 다양한 심리 안정 전문 기구들이 설치될 예정인 것으로 알려졌다.

과거엔 공항의 시설 개선이 사회적 약자에 대한 물리적 배려에 그쳤다면, 이제는 보이지 않는 장애를 가진 승객의 심리적 안정까지 챙기는 '포용적 공항'으로 트렌드가 바뀌고 있는 것으로 풀이된다.

실제 해외의 주요 공항들은 이미 '센서리 룸(Sensory Room)'과 같은 이름으로 공항 내 심리안정실을 별도로 운영해 오고 있다. 단순히 조용한 방을 마련하는 것뿐만 아니라 공항 이용의 실질적인 장벽을 낮추는 데 초점을 맞췄다.

미국 피츠버그 국제공항(PIT)의 '프레슬리스 플레이스(Presley’s Place)'는 체험을 통한 실전 적응을 강조한다. 이곳엔 아메리칸 항공과 협력해 실제 항공기 객실과 똑같은 좌석, 수하물 칸, 창문을 설치했다. 낯선 환경에 예민한 발달장애 승객이 실제 탑승 전, 비행 환경을 미리 체험하고 적응할 수 있도록 돕기 위함이다. 미국 애틀랜타 공항(ATL)은 자폐 전문가와 협력해 센서리 룸을 만들었다. 물방울이 솟는 버블 튜브나 촉각 패널, 미니 볼풀 등 흥미로운 요소를 배치해, 불안해하는 승객이 스스로 감각 놀이에 집중하며 안정을 되찾도록 유도하는 방식을 택했다.

인천공항 관계자는 "현재 심리안정실 조성공사가 진행되고 있다"며 "공항 이용 시 긴장감이나 불안을 느끼는 여객의 심리적 안정을 위해 만들게 됐다"고 말했다.





