"트럼프 때문에 손님 없을 듯"…디즈니, 호실적에도 주가 급락

매출·EPS 시장 예상치 상회했지만

장중 주가 8%↓…7.40% 하락 마감

외국인 방문객 수 점차 감소하고

인접국 캐나다·멕시코도 발길 끊겨

미국 월트디즈니컴퍼니가 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표했으나 주가가 7%나 빠졌다. 도널드 트럼프 행정부의 강력한 반이민 정책에 관광객 수가 줄어들 것이라는 우려가 영향을 미쳤다.

디즈니는 2일(현지시간) 2026년도 회계연도 1분기 실적을 발표했다. 발표에 따르면 전체 매출은 259억8100만달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했다. 순이익은 6% 감소한 24억200만달러를 기록했다. 조정 주당순이익(EPS)은 1.63달러로 전년 대비 7% 줄었다. 매출과 EPS는 월가 평균 예상치를 상회했다.

부문별로는 영화와 방송, 스트리밍 사업이 포함된 엔터테인먼트 부문 매출이 전년 동기 대비 7% 오른 116억달러를 기록했다. 영화 '주토피아 2' '아바타: 불과 재'의 흥행 덕분이다. 디즈니랜드 등 테마파크 사업이 포함된 체험사업 부문 매출도 6% 늘어난 100억600만달러로, 영업이익은 6% 증가한 33억900만달러였다. 스트리밍 서비스 부문 매출은 작년 동기 대비 11% 늘어난 53억5000만달러로, 영업이익은 72%나 상승했다.

호실적에도 주가는 오히려 급락했다. 뉴욕증시 개장 직후 주가는 한때 8% 가까이 떨어졌고, 이후 반등하지 못한 채 7.40% 하락 마감했다. 이는 2024년 11월 이후 최대 낙폭이다.

디즈니가 우울한 전망을 예고한 영향이 컸다. 디즈니는 회계연도 2분기에 해외 관광객 유치에 어려움을 겪을 수 있다고 밝혔다. 실제로 이번 분기 체험사업 매출은 해외 방문객 감소를 미국 내 소비자 유치로 만회한 결과라고 설명했다.

해외 언론은 트럼프 행정부의 반이민 정책 등이 영향을 미친 것으로 보인다고 입을 모았다. 최근 해외 관광객을 대상으로 한 세계여행관광협의회(WTTC) 설문조사에서는 여행객의 3분의 1은 트럼프 행정부가 비자 발급 시 '사회관계망서비스(SNS) 검사'를 진행할 경우 미국을 방문할 가능성이 작아질 것이라고 답했다. WTTC에 따르면 지난해 미국을 방문한 외국인 관광객 수는 전년 대비 6% 감소했다.

인디펜던트는 "미국 관광객의 대부분을 차지하는 캐나다와 멕시코인들조차 트럼프 대통령의 호전적인 발언에 발길을 돌리는 추세"라고 지적했다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr



