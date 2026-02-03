[클릭 e종목]"티로보틱스, AMR부터 휴머노이드까지 고도화되는 로봇 사업"

독립리서치 아리스는 3일 티로보틱스 티로보틱스 117730 | 코스닥 증권정보 현재가 26,250 전일대비 2,500 등락률 +10.53% 거래량 592,066 전일가 23,750 2026.02.03 09:23 기준 관련기사 티로보틱스, 에이아이로보틱스 인수...스마트팩토리 물류 로봇 자동화 시스템 역량 확대티로보틱스, 북미 배터리 단일공장에 300대 대규모 AMR 셋업 완료증시 불장 효과…실적 기대감에 증권주 ‘방긋’ 전 종목 시세 보기 close 에 대해 자율주행 물류로봇(AMR)과 휴머노이드로 이어지는 고도화 전략을 통해 글로벌 선도 기업으로 성장할 것이라고 전망했다.

이재모 아리스 연구원은 "티로보틱스는 글로벌 반도체 및 디스플레이 장비 파트너사에게 진공로봇 및 진공이송 시스템을 공급하는 국내 유일 진공로봇 전문기업으로 진공로봇, 진공이송 모듈, AMR을 주력사업으로 영위한다"며 "진공로봇의 경우 티로보틱스가 국내 최초로 개발 공급하며 국산화에 성공했다"고 말했다.

이어 "AMR은 반도체, 디스플레이, 이차전지 생산라인에서 원자재 및 부품, 반제품을 자동으로 이송하는 스마트팩토리용 물류 자동화 솔루션으로 활용되고 있다"며 "AMR은 외부 인프라 없이 자율적으로 경로를 인식 및 변경할 수 있는 구조를 갖추고 있으며 로봇 이동 제어 기술과 관제 소프트웨어, 산업별 맞춤형 설계 역량을 기반으로 고객 공정에 최적화된 물류 자동화 솔루션을 제공한다"고 설명했다.

티로보틱스는 2023년 이후 AMR을 차세대 핵심 성장축으로 육성했다. 회사는 미국 블루오벌SK에 600대 규모의 AMR을 공급하고 지난달 300대 셋업을 완료했다. 단일 공장 기준 글로벌 최대 규모 AMR 운영 레퍼런스를 확보했다.

티로보틱스는 AMR 상용화 성공을 기반으로 휴머노이드 등 복합적인 로봇 기술을 융합한 피지컬 인공지능(AI) 사업도 병행하며 고도화 전략을 추구 중이다. 회사는 2008년 휴머노이드 핵심 기술인 로봇 핸드 원천 기술을 확보하고 관련 특허도 등록 완료했다.

이 연구원은 "산업현장에서 즉시 활용 가능한 독자 개발 휴머노이드를 오는 3월 중 공개할 예정"이라며 "물류로봇, 휴머노이드 로봇, 의료용 로봇 시장까지 진출하며 지능형 로봇 플랫폼 기업으로 진화할 것"이라고 전망했다.

회사는 자회사 모션디바이스를 통해 에이아이로보틱스 지분 약 90%도 인수한다. 이 연구원은 "에이아이로보틱스는 스토커(Stocker), 로봇 자동화 시스템 및 스마트팩토리 전문기업으로 티로보틱스의 기존 로봇 사업과의 시너지로 수주 경쟁력과 적용 범위 확대가 기대된다"고 평가했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>