삼성전자, 美 냉난방공조 전시회서 현지 맞춤형 솔루션 선보여

'AHR 엑스포' 참가

북미 기후·주거환경 고려한 AI 냉난방 기술

삼성전자가 미국 라스베이거스에서 열리는 북미 최대 규모 공조 전시회 'AHR 엑스포'에 참가해 북미 지역에 특화된 공조 제품과 인공지능(AI) 기반 통합 기기 관리 기능을 선보였다.

2~4일(현지시간)까지 열리는 'AHR 엑스포'는 '미국 냉난방공조학회(ASHRAE)'가 주관하는 전시회로 매년 1800여개 글로벌 업체가 최신 제품과 기술을 선보이는 자리다.

삼성전자가 2~4일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 북미 최대 규모 공조 전시회 'AHR 엑스포'에 참가해 북미 지역에 특화된 공조 제품과 AI 기반의 통합 기기 관리 기능을 선보이고 있다.

이번 전시회에서 삼성전자는 350㎡(약 100평) 규모의 전시 공간을 마련하고 '더 나은 일상의 구현'이라는 주제로 가정용부터 상업용 공간까지 아우르는 폭넓은 공조 제품 라인업을 공개했다.

주요 전시 제품은 ▲북미에서 많이 사용하는 가정용 유니터리에 인버터 기술을 적용한 '하이렉스 R454B' 실외기 ▲다양한 기후 환경에서 고효율 난방·급탕을 제공하는 히트펌프 방식의 가정용 EHS 제품인 '모노 R32' 라인업 ▲AI 기반으로 주변 환경을 학습해 최적화된 솔루션을 제공하는 대용량 시스템에어컨 'DVM S2+' ▲비스포크 AI 무풍 에어컨 등이다.

이 제품들은 미국 환경보호청(EPA)의 냉매 전환 규제를 고려해 지구온난화지수(GWP)가 낮은 냉매를 적용한 것이 특징이다.

삼성전자는 AHR엑스포에 건물의 기기를 통합 관리하고 에너지도 절감하는 AI 기반의 B2B 솔루션 '스마트싱스 프로'를 직접 체험해 볼 수 있는 공간도 마련했다.

'스마트싱스 프로'는 주거 공간?오피스?상업용 빌딩 등 공간의 다양한 형태와 목적에 맞춰 높은 에너지 효율과 통합적인 공간 관리 기능을 제공하는 AI 기반의 기업간거래(B2B) 솔루션이다. 사용자들은 '스마트싱스 프로 대시보드'를 통해 실시간 에너지 사용량, 에너지 절감 포인트, 사용자의 루틴 기반 자동화 기능 등을 한눈에 볼 수 있다.

삼성전자는 2024년 미국 공조업체 '레녹스'와 합작법인을 설립해 북미 공조 시장을 적극 공략하고 있다. 지난해에는 유럽 최대 공조기기 업체 '플랙트그룹'을 인수하며 글로벌 냉난방공조(HVAC) 경쟁력을 확대하고 있다.

또 삼성전자는 고효율·고성능 공조 솔루션 개발을 위해 스웨덴, 일본 등 세계 각지의 다양한 환경에서 테스트 랩을 운영하고 있다.

삼성전자 생활가전(DA)사업부 임성택 부사장은 "이번 전시에서 개별 공조 제품의 성능은 물론 AI와 연결성을 기반으로 한 강력한 냉난방, 효율적인 에너지 관리 기능을 실제 환경처럼 꾸며진 공간에서 체험해볼 수 있다"며 "다양한 공간의 형태와 목적에 따라 최적화된 공조 혁신을 통해 글로벌 냉난방공조 시장에서의 리더십을 강화해나갈 것"이라고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



