오토노머스-택시연합회, 로보택시 전환 공동 추진

법인택시의 자율주행 전환에 가속도가 붙을 전망이다. 우리나라 도로와 교통 환경을 반영해 인공지능(AI)을 접목한 자율주행 기술을 토대로 로보택시 상용화에 나선다.

오토노머스에이투지는 2일 전국택시운송사업조합연합회와 현대자동차, 카카오모빌리티 등과 법인택시 자율주행 전환을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

오토노머스에이투지는 2일 전국택시운송사업조합연합회와 법인택시 자율주행 전환을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

에이투지는 지난해 11월부터 택시연합회를 비롯한 자율주행 기관 및 단체와 '법인택시 면허기반 자율주행 전환을 위한 상생협의체'에 참여해 왔다. 협의체는 자율주행 시대를 대비해 법인택시가 자율주행 시장에 진입할 수 있는 방법을 모색하고자 기술 적용 방식과 법안 개정 방향 등을 다각도로 논의해 왔다.

이번 협약은 그간 논의를 바탕으로 구성원 간 기술·운영·제도 전반에 걸친 협력 체계를 구축한 것이다. 택시업계가 자율주행 기술 개발과 서비스 설계에 직접 참여해, 신산업과 기존 산업간 충돌 최소화와 상생 시너지 발산이 기대된다.

특히 해외 기술을 단순 도입하지 않고 국내 운송 현장과 이용자 특성을 반영, 한국형 자율주행 택시 서비스 모델을 구현해 법인택시의 안정적 자율주행 전환을 지원한다.

에이투지는 국내 택시 운행 환경과 사업 구조, 제도적 요건 등을 반영한 맞춤형 자율주행 소프트웨어 및 차량·관제·운영 모델을 택시업계와 공동 개발한다.

최근 글로벌 시장에서는 'E2E(End-to-End)' 기반 로보택시가 빠르게 확산하고 있으나, 한국은 복잡한 도로 환경과 높은 안전·제도 요구 수준으로 인해 단계적 접근이 필요하다는 지적이 제기되고 있다. 에이투지는 그간 집중해 온 룰베이스 기반 자율주행 기술에 AI을 단계적으로 결합하는 '하이브리드형 E2E' 기술 전략으로 한국형 로보택시 전환을 추진한다.

에이투지는 지정 노선 기반 룰베이스 자율주행 서비스를 운영하며 약 100만km에 달하는 누적 주행 경험과 데이터를 쌓았다. 향후 개발하는 하이브리드형 E2E 기술은 인지, 판단 등 핵심 기능부터 AI 적용 범위를 순차 확대하는 방식이다. 실증 경험과 데이터를 발판 삼아 국내 도로와 운송 환경에 적합한 자율주행 택시 전환 로드맵을 구체화할 방침이다.

한지형 오토노머스에이투지 대표는 "자율주행 기술과 택시 산업이 함께 실질적인 전환 모델을 만들어가는 새로운 시대의 이정표"라며 "기존 산업과 협력하는 상생 파트너로서 대한민국 자율주행 산업의 지속가능한 성장과 로보택시 상용화를 이끌어 가겠다"고 말했다.





