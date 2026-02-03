李대통령 "부동산 무슨 수를 써서라도 잡는다…마지막 탈출 기회"

이재명 대통령 3일 SNS 메시지

'보수·경제' 언론 기사 공유하며

"돈이 마귀, 양심마저 빼앗겼나"

이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 'K-스타트업이 미래를 만든다'에서 영상 시청 후 박수를 치고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 3일 "상식적이고 번영하는 나라를 위해 망국적 부동산투기는 '무슨 수를 써서라도' 반드시 잡겠다"고 강조했다. 정부의 부동산 대책을 비판하는 여론에 대해서는 "돈이 마귀라더니, 마귀에게 최소한의 양심마저 빼앗겼느냐"고 비난했다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 ''다주택자 눈물' 꺼낸 보수·경제언론... 정부 '부동산 정상화'가 문제?'라는 제목의 기사를 공유하며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "부동산 투기로 불로소득 얻겠다는 수십만 다주택자의 눈물이 안타까우신 분들께 묻는다"며 "이들로 인한 높은 주거비용 때문에 결혼 출산을 포기하는 수백만 청년들의 피눈물은 안 보이느냐"고 반문했다.

이어 이 대통령은 "이전에도 실패했으니 이번에도 실패할 것으로 기대하고 선동하시는 분들께 알려드린다"면서 "이전에는 부동산이 유일한 투자수단이었지만, 이제는 대체투자수단이 생겼다. 객관적 상황이 과거와 완전히 다르다"고 말했다. 과거 가장 선호하는 투자수단 1위가 부동산이었다면, 지금은 주식이 1위로 시장 상황이 달라졌다는 취지다.

또 이 대통령은 "마지막으로 국민이 선출한 권력이 달라졌다"면서 자신의 공약 이행률이 평균 95%에 달한다는 점을 알렸다. 이 대통령은 "저는 당선이 절박한 후보 시절에 한 약속조차도 반드시 지키려고 노력했다"며 "대한민국 최종 권한을 가진 대통령으로서 빈말할 이유가 없다"고 언급했다.

이 대통령은 "엄포라고 생각하시는 분들, 다주택자 눈물 안타까워(?)하며 부동산 투기 옹호하시는 여러분들, 맑은 정신으로 냉정하게 변한 현실을 직시하기를 바란다"면서 "당장의 유불리를 따지지 않으면 사용할 수 있는 정책 수단은 얼마든지 있다"고 지적했다.

그러면서 "협박 엄포가 아니라, 모두를 위해 필요하고 유용한 일이어서 권고드리는 것이다. 이번이 마지막 탈출 기회"라고 경고했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>