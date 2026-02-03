강릉시-강원관광재단, 일본 도쿄 강릉 관광 팝업스토어 성료

MZ세대부터 유아 동반 가족까지 열광

당초 목표 관람객 수 달성하며 성황

강릉시와 강원관광재단(대표이사 최성현)은 지난 1월 29일부터 2월 1일까지 나흘간 일본 도쿄 시부야 '오픈베이스 시부야(OPENBASE SHIBUYA)'에서 운영한 해외 팝업스토어 '마리노 히미츠 쇼텐(マリのヒミツ商店)'이 일본 현지의 폭발적인 관심 속에 성황리에 막을 내렸다고 3일 밝혔다.

강릉시와 강원관광재단(대표이사 최성현)은 지난 1월 29일부터 2월 1일까지 나흘간 일본 도쿄 시부야 '오픈베이스 시부야)'에서 운영한 해외 팝업스토어 '마리노 히미츠 쇼텐'이 일본 현지 모습. 강원관광재단 제공

이번 행사는 강릉의 관광자원과 문화를 캐릭터 세계관에 녹여낸 체험형 전시로 꾸며졌으며, 나흘간 누적 방문객 3000명을 기록하며 당초 목표를 달성하였다. 특히 도쿄 현지의 갑작스러운 눈과 추운 날씨에도 불구하고, 강릉의 매력을 확인하려는 일본 엠지(MZ)세대와 가족 단위 관람객들의 발길이 연일 이어지며 시부야 중심가에서 강릉에 대한 일본인들의 높은 관심을 확인할 수 있었다.

팝업스토어 방문객들은 강릉의 주요 관광지를 간접적으로 체험하고, 강릉만의 독특한 미식 문화를 시각과 청각 등 오감을 자극하는 콘텐츠로 경험하며 강릉이라는 도시에 깊이 매료되었다. 강릉 단오제의 상징인 요괴 '장자마리'를 현대적으로 재해석한 캐릭터 상품과 강릉의 색채를 담은 감각적인 소품들은 현지인들에게 강릉을 친근하고 매력적인 브랜드로 각인시키는 핵심 역할을 했다.

현장에서 만난 한 일본인 여성 방문객은 "귀여운 캐릭터에 이끌려 들어오게 되었는데, 소품 하나하나에 담긴 강릉의 이야기가 매우 흥미로웠다"며 "특히 아이가 너무 즐거워해서 다음 가족 휴가 때는 꼭 진짜 강릉에 가서 바다와 맛집을 직접 경험해보고 싶다"고 소감을 밝혔다.

실질적인 관광 유치로 이어지는 가시적인 성과도 확인되었다. 강릉시 관광 통합 예약 플랫폼인 '투어브릿지'의 신규 가입이 활발히 이루어지며 유의미한 성과를 거두었으며, 외국인 관광객 전용 교통 서비스인 '강원 외국인 관광택시' 이용 방법과 예약에 대한 구체적인 문의 등 현지 여행객들의 실질적인 강릉 방문의 의지를 확인할 수 있었다.

강릉시와 재단은 행사 기간 실시한 현장 설문조사 데이터와 플랫폼 가입 현황을 분석하여 일본 시장을 겨냥한 맞춤형 마케팅 전략을 고도화할 방침이다. 엠지(MZ)세대를 겨냥한 사회관계망서비스(SNS) 감성 마케팅과 더불어, 이번 행사에서 확인된 유아 동반 가족 수요를 위한 맞춤형 체험 상품 개발 등 데이터 기반의 전략적 유치 활동에 박차를 가할 계획이다.

강원관광재단 최성현 대표이사는 "현장에서 체감한 일본 현지인들의 뜨거운 반응을 통해 강릉 관광 콘텐츠가 가진 글로벌 경쟁력을 다시 한번 확인했다"며 "팝업스토어에서 시작된 기분 좋은 관심이 실제 강릉 방문으로 이어져 더 많은 일본 관광객들이 강릉의 진짜 매력을 만끽할 수 있도록 다각적인 노력을 기울이겠다"고 전했다.

한편, 강릉시와 강원관광재단은 이번 팝업스토어의 성공을 계기로 일본 내 주요 여행사와의 강릉 상품 개발 협업을 강화하고, 관광택시 등 편의 서비스를 연계한 특화 상품 홍보를 통해 실제 일본인 관광객 유치를 가속화할 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



