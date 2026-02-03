본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

'제헌절' 18년 만에 다시 공휴일 재지정

임철영기자

입력2026.02.03 15:59

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공휴일에 관한 법률 개정안 국무회의 통과

제헌절이 18년 만에 다시 공휴일로 지정된다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

3일 인사혁신처는 제헌절을 공휴일로 지정하는 '공휴일에 관한 법률' 개정안이 국무회의에 상정·의결됐다고 밝혔다.


대한민국 헌법이 공포된 1948년 7월 17일을 기념하기 위한 제헌절은 1949년에 국경일·공휴일로 지정됐으나, '주5일제' 도입에 따른 공휴일 조정으로 지난 2008년부터 공휴일에서 제외됐다.

개정안이 통과됨에 따라 3·1절, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날 등 5대 국경일이 모두 공휴일이 됐다.


정부는 매년 헌법 가치를 상기하고 국민주권주의 등 헌법 정신을 되돌아볼 수 있는 계기를 마련하기 위해 지난해 제77주년 제헌절부터 공휴일 재지정을 추진해왔다.


인사처는 "이번 공휴일에 관한 법률 개정안이 국무회의에서 의결됨에 따라 관공서의 공휴일에 관한 규정 개정 등 후속 조치를 신속히 추진할 계획"이라고 설명했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"직장인 부러움 폭발"…'성과급 1.4억' 하이닉스 '두쫀쿠 매니저' 공고

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기