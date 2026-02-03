서울시 '손주돌봄수당' 확대… "육아정책 만족도 1위"

돌봄비 월 30만원 지원 총 5000여명 혜택

양육 스트레스, 일·가정 양립 어려움도 완화

서울시가 '서울형 손주돌봄수당' 지원 대상을 확대한다고 3일 밝혔다.

'서울형 손주돌봄수당'은 조부모뿐만 아니라 이모, 삼촌 등 친인척 4촌 이내 친인척의 돌봄에 대해 월 30만원의 돌봄수당이나 민간 돌봄서비스 기관 이용권을 지원하는 사업이다.

서울시가 조부모뿐만 아니라 친인척 돌봄에 대해 월 30만원의 돌봄수당을 지원하는 사업의 대상을 확대한다. 아시아경제 AD 원본보기 아이콘

지원 대상은 서울에 거주하는 2세 영아 양육가정 중 맞벌이, 한부모, 다자녀가정 등 양육 공백으로 부모가 직접 아이를 돌보기 어려운 중위소득 150% 이하 가정이다.

정책 만족도는 높다. 서울형 손주돌봄수당 모니터링 진행자를 대상으로 실시한 조사 결과 만족도는 99.2%에 달했다. 서울시가 추진하는 육아 정책 가운데 가장 높은 수준이다. 지난해 말 기준 총 5466명이 이 사업 혜택을 받았다.

특히 서울시여성가족재단에서 실시한 성과분석 연구 결과에 따르면, 이 사업에 참여한 양육자(부모)는 사업에 참여하지 않은 양육자보다 '돌봄비용 부담 감소', '양육 스트레스 경감', '일·가정 양립 어려움 완화' 등에서 긍정적인 효과를 경험한 것으로 나타났다.

이에 서울시는 높은 만족도를 고려해 보건복지부 사회보장변경협의 절차를 거쳐 연령 확대, 소득기준 완화 등 지원 대상을 늘릴 계획이다.

서울형 손주돌봄수당 신청은 매월 1~15일 탄생육아 몽땅정보통에서 할 수 있다. 시는 3~10일 서울형 손주돌봄수당 참여 가족을 대상으로 사진·수기 공모전을 연다. 손자녀 돌봄 과정에서 느낀 감정의 변화, 일상 속 변화된 삶 등의 사례를 사진과 수기 형식으로 받으며 최우수 30가족, 우수 30가족을 선발해 모바일 기프티콘 등을 증정한다.

마채숙 서울시 여성가족실장은 "앞으로도 누구나 안심하고 아이를 키울 수 있는 환경을 만들기 위해 세심히 살피고 지원하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>