강서구, 5~6일 마곡광장서 '설맞이 직거래장터'

김민진기자

입력2026.02.03 08:07

서울 강서구(구청장 진교훈)가 오는 5~6일 이틀간 마곡광장에서 '설맞이 직거래장터'를 연다.


이번 장터에는 강서구와 자매결연을 맺은 임실군, 상주시, 태안군, 강릉시, 여수시, 함안군, 순천시, 정읍시, 괴산군, 완주군, 평창시, 남원시, 밀양시, 청양군, 논산시 등 15개 지자체에서 39개 업체가 참여한다.

설맞이 직거래장터 포스터. 강서구 제공.

장터는 마곡광장 지상 1층에서 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다. 임실 치즈와 한우, 상주 곶감, 여수 갓김치, 태안 육쪽마늘, 강릉 표고버섯과 잎새버섯, 함안 연잎밥, 순천 된장과 고추장, 정읍 둥근마, 괴산 표고버섯과 강황, 평창 더덕과 두릅 등 각 지역 특산물을 판매한다.

지난 추석 장터부터 참여한 남원시의 지리산 고사리와 밀양시의 얼음골 사과도 만날 수 있다. 서울시 유일의 쌀 브랜드인 '경복궁 쌀'과 이를 원료로 만든 '나루생막걸리' 같은 강서구 특산품도 함께 선보인다.


설을 맞아 새해맞이 윷점, 전통 투호 놀이 등 복을 기원하는 체험 프로그램도 운영한다. 자세한 사항은 강서구청 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다. 자매결연지 직거래장터는 2000년부터 이어져 오며 도농 상생의 우수 사례로 평가받고 있다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
