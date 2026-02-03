[클릭 e종목]"올리브영이 실적 개선 주도...CJ 목표가 26만원으로 상향"

키움증권은 3일 CJ에 대해 주력 상장사인 제일제당의 실적 부진에도 불구하고, 올리브영과 푸드빌의 성장세를 바탕으로 꾸준한 주가 상승 흐름이 지속될 것이라며 목표주가를 26만원으로 상향 조정했다.

박상준 키움증권 연구원은 이날 'CJ- 탄력받을 올리브영' 보고서에서 "올해 내내 올리브영의 이익 증가세가 실적 개선을 주도할 것"이라며 이같이 밝혔다.

박 연구원은 "올리브영은 수출경기 낙수 효과와 국내 주식시장 강세로 매출 호조가 기대된다"면서 "2월 중순 이후에는 한중 관계 개선, 중일 갈등 심화, 원화 약세 등으로 인한 외국인 매출 증가세가 추가적인 실적 개선 모멘텀으로 작용할 전망"이라고 내다봤다.

특히 인바운드 매출 비중이 20%를 상회하고 있는 만큼, 올 상반기에만 20% 이상의 매출 성장이 가능할 것이라는 관측이다. 이에 따라 박 연구원은 "내수 소비경기 호조와 인바운드 성장 모멘텀 강화를 감안해 올리브영의 실적 추정치와 타깃 밸류에이션을 상향 조정했다"며 CJ에 대한 투자의견 매수(유지), 목표주가 26만원(상향)을 제시했다. 전날을 기준으로 한 CJ의 주가는 21만1000원이다.

올리브영에 더해 푸드빌 역시 하반기로 갈수록 이익 개선 흐름이 강해질 것으로 전망됐다. 박 연구원은 "푸드빌은 작년 말에 미국 조지아주 공장이 완공되면서 뚜레쥬르 현지 가맹점확보에 박차를 가할 전망"이라며 "미국법인은 본격적인 매출 고성장 국면에 진입할 것"으로 추산했다.

그는 "단기적으로는 생산과 가맹점 영업 인력 관련 고정비 부담이 증가하기 때문에, 수익성이 일시적으로 약할 수 있다"면서도 "미국 뚜레쥬르 사업은 높은 점당 효율성을 바탕으로 국내 가맹사업 대비 수익성이 높기 때문에, 시간이 지날수록 전사 수익성 개선 모멘텀도 강화될 것"이라고 설명했다. 푸드빌은 올해 말까지 300여개 점포를 확대할 것으로 알려졌다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



