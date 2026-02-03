[날씨]낮 기온 3∼10도 추위 풀린다…빙판길 주의

화요일인 3일 추위가 다소 풀리겠다.

이날 오전 5시 기온은 서울 -7.1도, 인천 -6.2도, 수원 -8.8도, 춘천 -11.2도, 강릉 -1.5도, 청주 -5.3도, 대전 -6.8도, 전주 -6.2도, 광주 -3.3도, 제주 3.8도, 대구 -4.6도, 부산 -2.3도, 울산 -4.0도, 창원 -2.6도 등이다. 아침 기온은 중부내륙과 전북 동부, 경상 내륙을 중심으로 -10도 안팎으로 낮겠지만, 낮부터 기온이 서서히 올라 당분간 평년과 비슷하거나 조금 높겠다.

서울 종로구 광화문광장을 찾은 시민들.

이날 낮 최고기온은 3∼10도로 예보됐다.

전국 내륙을 중심으로 눈이 쌓여있는 가운데 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼면서 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 주의해야 한다.

하늘은 전국이 대체로 맑겠으나, 전라권과 제주도는 구름이 많다가 오전부터 차차 맑아지고 밤부터 다시 구름이 많아지겠다.

미세먼지 농도는 수도권과 강원 영서, 충청권, 광주, 전북, 대구·경북, 경남에서 '보통', 강원 영동과 전남, 부산·울산, 제주에서 '좋음' 수준이겠다.

강원 동해안·산지와 경북 동해안은 해안지역을 중심으로 순간풍속이 시속 55㎞(초속 15ｍ) 이상인 강한 바람이 불겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.





