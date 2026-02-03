성남시, 위기 청소년 생활·학업 '특별지원'…월 최대 65만원 지원

25일까지 청소년 본인 또는 주변 사람이 신청 가능

경기 성남시(시장 신상진)는 위기 청소년의 생활, 학업 등을 돕기 위한 특별지원 사업을 시행한다고 3일 밝혔다.

성남시 위기청소년 특별지원 안내 리플릿. 성남시 제공

이 사업은 사회·경제적으로 어려움을 겪는 청소년의 건강한 성장을 지원하기 위해 추진된다.

성남시는 이를 위해 올해 총사업비 6400만원(국비 70%, 시비 30%)을 투입한다.

지원 대상은 9세~24세의 성남시 거주자 중에서 가구 소득이 기준 중위소득 100% 이하인 학교밖 청소년과 고립·은둔형 청소년, 비행·일탈 예방을 위한 지원이 필요한 청소년, 보호자가 없거나 실질적인 보호를 받지 못하는 청소년이다.

지원은 생활·자립·학업·건강·상담·법률·활동·기타 등 8개 분야 가운데 대상자에게 가장 필요한 1개 분야를 선택해 오는 3월부터 5~10개월간 맞춤형으로 이뤄진다.

분야별 지원 내용은 △기초 생계비, 숙식비 등 생활 지원(월 65만원 이하) △기술 습득비, 직업 체험비 등 자립 지원(월 36만원 이하) △수업료, 검정고시, 학원비 등 학업 지원(월 30만원 이하) △수련 활동비, 문화 체험비 등 활동 지원(월 30만원 이하) △상담 지원(월 30만원 이하) 등이다.

이 밖에도 △진찰·검사, 입원비 등 건강 지원(연간 200만원 이하) △소송, 법률 상담비 등 법률 지원(연간 350만원 이하) △교복, 체육복, 문신 제거 등의 기타 지원이 이뤄진다.

지원 신청은 청소년 본인 또는 주변 사람이 오는 2월 25일까지 동 행정복지센터를 방문하거나 온라인 복지포털 '복지로'를 통해서 하면 된다.

시는 신청자의 소득과 자격 요건을 확인 뒤 청소년복지심의위원회 심사 등의 절차를 거쳐 지원 대상자와 금액 등을 결정한다.

성남시는 지난해에도 이 사업을 시행해 33명의 위기 청소년에게 6000만원 상당을 지원했다.





