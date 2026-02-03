경기도, 내년 주민참여예산 제안 공모…4월6일까지

경기도가 내년 주민참여예산 제안을 오는 4월6일까지 받는다. 경기도는 이번 집중접수를 통해 도민 생활과 현장에 밀접한 정책 아이디어를 폭넓게 발굴할 계획이다.

올해 주민참여예산은 '도민의 생각이 예산이 되는 시대, 함께 만드는 2026년 주민참여예산'을 운영 방향으로 인공지능(AI) 기반 참여지원 도입, 숙의 중심의 사업 선정, 집행·결산까지 기존 양적 확대 중심의 참여 방식에서 질적 완성 단계로 전환하는 것이 핵심이다.

특히 올해는 AI 챗봇을 활용한 주민제안 지원 서비스를 도입해 제안서 작성 과정의 부담을 줄이고, 제안 경험이 부족한 도민과 사회적 약자도 쉽게 참여할 수 있도록 참여 접근성과 편의성을 대폭 강화했다.

주민제안사업은 최대 500억원 규모로 도정참여형, 지역지원형, 민관협치형으로 구분해 운영된다.

도정참여형은 도가 관할하는 사업이나 2개 이상 시군에 걸쳐 시행되는 사업이다. 제안자와 전문가, 담당부서, 주민참여예산위원회가 함께 참여하는 원탁회의 등 숙의 과정을 통해 제안을 보완하고 심도 있게 논의할 예정이다.

지역지원형은 지역문제 해결을 위해 도의 지원이 필요한 사업이나 타 시군 선도성 시범 사업 등이 해당된다. 시군 담당부서와 시군 주민참여예산위원회의 심사를 거쳐 지역사회에 실질적으로 필요한 사업을 발굴한다.

민관협치형은 경기도 소재 비영리 민간단체, 위원회, 주민자치회, 참여기구 등이 제안하는 사업으로, 민관협치를 통한 의제 발굴과 숙의 과정을 거쳐 정책을 구체화함으로써 실질적인 협치 효과를 구현하는 것이 특징이다.

민관협치형은 일반형과 청년참여형에 더해, 올해부터 '청소년 참여형'을 새롭게 도입해 미래세대의 정책 참여를 제도적으로 확대한다. 청소년 참여기구를 중심으로 숙의 과정을 운영함으로써, 청소년의 시각과 정책 수요가 실제 예산과 정책에 반영될 수 있도록 할 계획이다.

집중접수 기간에 접수된 주민제안사업은 숙의 과정, 주민참여예산위원회 심사, 온라인 도민투표를 거쳐 오는 8월 최종 선정된다.

선정된 사업은 2027년 경기도 예산안에 반영돼 도의회 심의를 통해 예산이 확정된다. 탈락한 제안에 대해서도 전문가·사업부서·제안자가 함께 참여하는 컨설팅·재설계 과정을 통해 재도전 기회를 제공한다.

주민참여예산 제안은 경기도 주민참여예산 누리집(https://www.gg.go.kr/yesan/)을 통해 온라인으로 신청하거나, 신청서를 작성해 전자우편·우편 등의 방법으로 제출하면 된다.

장향정 경기도 예산담당관은 "2026년 주민참여예산은 참여의 폭을 넓히는 것을 넘어 도민의 아이디어가 실제 정책과 예산으로 이어질 수 있도록 질적 완성도를 높이는 데 중점을 두고 있다"며 "2월 4일부터 시작되는 집중접수 기간 동안 도민 여러분의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.





