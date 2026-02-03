경기도, 발달장애인 42개 지원사업 추진…돌봄특화 등

경기도가 올해 42개의 발달장애인 지원 사업을 추진한다.

경기도는 경기도 발달장애인 지원 조례'에 따라 발달장애인 지원 시행계획을 마련하고, 4가지 정책목표 아래 42개 세부 사업을 진행할 계획이라고 3일 밝혔다.

경기도는 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 이용자 대상 도전행동중재 전문가 컨설팅 및 건강검진, 돌봄 제공인력 역량 강화를 위한 워크숍 등의 내용을 담은 발달장애인 돌봄특화 지원사업을 새로 추진한다.

이외에도 현재 시흥, 구리, 의정부에 있는 발달장애인 평생교육센터를 안산과 안양에도 추가 설치한다. 발달장애인 평생교육센터는 발달장애인들을 대상으로 학습 과정은 물론 취미·여가활동 등 다양한 평생교육을 제공하는 기관이다.

또 성인, 청소년 발달장애인이 다양한 활동을 하며 낮과 방과 후를 보낼 수 있도록 지원하는 주간·방과 후 활동 서비스 제공 대상을 5250명에서 7105명으로 확대한다.

발달장애인 가족에게 캠프, 여행 등 휴식을 지원하는 가족휴식지원 사업 대상은 3065명에서 3805명으로 늘린다.

경기도는 최중증 24시간·주간 개별 제공인력 전문수당을 월 15만원에서 20만원으로, 최중증 발달장애인 주간 그룹 1대1 지원 단가 또한 시간당 2만8254원에서 3만1086원으로 올린다.

이은주 경기도 장애인자립지원과장은 "발달장애인 가족의 돌봄 부담을 완화하고 사회적 안전망 역할을 강화할 수 있도록 경기도가 가장 앞장서서 최선을 다하겠다"고 말했다.





