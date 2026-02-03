본문 바로가기
사천시, 설 맞이 특별 프로모션 상품권 구매 한도 상향

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.03 09:05

설 맞아 구매 한도 40만원→70만원 확대
10% 할인 4928개 가맹점서 사용 가능

경남 사천시는 설 명절을 앞두고 고향을 찾는 방문객과 시민들을 위해 2월 한 달간 사천사랑 상품권의 구매 한도를 상향한다고 3일 밝혔다.


이번 특별 프로모션은 기존 1인당 구매 한도 40만원(모바일 20, 지류 20)에서 70만원(모바일 40, 지류 30)으로 30만원 상향된다.

사천시청 전경 사진.

사천시청 전경 사진.

사천사랑 상품권 2026년 발행예정액은 총 200억으로 할인율은 10%이며 관내 4928개 가맹점에서 사용할 수 있다.

판매처는 모바일 사천사랑 상품권은 '지역 상품권 chak' 앱을 통해 구매할 수 있으며, 지류 상품권은 농협, 수협 등을 비롯한 판매대행점 46개소에서 판매한다.


시는 이번 사천사랑 상품권의 구매 한도를 상향하는 특별 프로모션으로 소비 진작·내수 촉진 등 지역경제가 활성화될 것으로 기대하고 있다.


박동식 시장은 "설날을 맞아 고향을 찾아오는 방문객과 시민들이 이번 프로모션을 통해 많은 소비와 사천에서 뜻깊은 시간을 가지길 바란다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
