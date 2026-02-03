본문 바로가기
합천군, 지방재정 건전성 강화로 우수 지자체 영예

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.03 09:06

체납 관리·우수 사례 인정받아
지방세외수입 운영 우수기관 선정

경남 합천군은 행정안전부가 주관한 '2025년 지방세외수입 운영 실적 분석·진단 평가' 결과 우수 지자체로 선정됐다고 3일 밝혔다.


지방세외수입 운영실적 평가는 행정안전부가 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 인구 및 재정 현황 등 사회·경제 환경 변화를 반영한 기준에 따라 14개 그룹으로 분류하고 있다.

합천군 지방세외수입 운영 실적 평가우수지자체 선정 단체 사진.

세외수입 징수율, 체납세외수입 징수 노력도 등 정량평가와 우수 사례, 기타특별회계 종합관리 여부 등 가점 항목을 합산해 26개 우수기관을 선정하고 있다.

합천군은 올해 세외수입 징수율 및 체납징수율, 징수 노력도 등에 높은 점수를 받으며 우수 지자체로 선정되는 성과를 냈다.


김윤철 합천군수는 "세외수입은 지방세와 함께 군 발전을 위한 중요한 재원으로 앞으로도 체계적인 운영으로 안정적인 재원 확보를 위하여 노력하겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
