합천군, 지방재정 건전성 강화로 우수 지자체 영예

체납 관리·우수 사례 인정받아

지방세외수입 운영 우수기관 선정

경남 합천군은 행정안전부가 주관한 '2025년 지방세외수입 운영 실적 분석·진단 평가' 결과 우수 지자체로 선정됐다고 3일 밝혔다.

지방세외수입 운영실적 평가는 행정안전부가 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 인구 및 재정 현황 등 사회·경제 환경 변화를 반영한 기준에 따라 14개 그룹으로 분류하고 있다.

합천군 지방세외수입 운영 실적 평가우수지자체 선정 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

세외수입 징수율, 체납세외수입 징수 노력도 등 정량평가와 우수 사례, 기타특별회계 종합관리 여부 등 가점 항목을 합산해 26개 우수기관을 선정하고 있다.

합천군은 올해 세외수입 징수율 및 체납징수율, 징수 노력도 등에 높은 점수를 받으며 우수 지자체로 선정되는 성과를 냈다.

김윤철 합천군수는 "세외수입은 지방세와 함께 군 발전을 위한 중요한 재원으로 앞으로도 체계적인 운영으로 안정적인 재원 확보를 위하여 노력하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>