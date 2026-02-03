본문 바로가기
국가유산청, 매장유산 조사요원 교육…AI·GIS 실습 도입

이종길기자

입력2026.02.03 09:00

11월까지 현장 실습 위주로 운영
디지털 기술·유물 보존 등 과정 신설

지난해 매장유산조사 전문교육 현장

지난해 매장유산조사 전문교육 현장

국가유산청은 한국문화유산협회와 함께 오는 5일부터 11월 18일까지 '매장유산 조사요원 교육과정'을 운영한다고 3일 밝혔다.


올해는 기존 이론 중심 교육에서 벗어나 현장 실습 비중을 대폭 늘렸다. 급변하는 조사환경에 맞춰 ▲인공지능(AI) 기술과 고고학 ▲유적 지리정보시스템(GIS)과 공간정보 활용 등 네 과정을 신설했다. 유물 보존 및 관리, 조사방법론 등 실무 역량을 높이는 커리큘럼도 포함했다.

교육은 오는 5일 '매장유산법과 제도의 이해'를 시작으로 세 분야 아홉 과정에 걸쳐 총 12회 진행된다. 상세한 일정 확인과 신청은 한국문화유산협회 교육 누리집에서 하면 된다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

