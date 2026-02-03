본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

유네스코 회의도 '쿠키런'이 뛴다…국가유산청, 데브시스터즈와 맞손

이종길기자

입력2026.02.03 09:00

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

세계유산위서 미디어아트 공개
게임 내 'K헤리티지런'도 출시

조길현 데브시스터즈 대표가 지난해 12월 8일 서울 덕수궁 돈덕전에서 열린 '제2회 국가유산의 날' 기념 특별전 '쿠키런: 사라진 국가유산을 찾아서' 언론공개회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

조길현 데브시스터즈 대표가 지난해 12월 8일 서울 덕수궁 돈덕전에서 열린 '제2회 국가유산의 날' 기념 특별전 '쿠키런: 사라진 국가유산을 찾아서' 언론공개회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

국가유산청은 2일 서울 덕수궁 돈덕전에서 데브시스터즈와 업무협약을 맺고 제48차 유네스코 세계유산위원회의 성공 개최를 위해 협력하기로 했다.


양측은 세계유산위원회 회의 기간에 맞춰 '쿠키런' 지식재산(IP)을 활용한 홍보에 나선다. 국내 세계유산 열일곱 건을 이미지화한 미디어아트를 개발하고, 게임 내에 'K헤리티지런' 테마를 적용한다. 부산 방문객을 대상으로 한 온·오프라인 프로모션도 6월부터 전개한다.

앞서 양측이 지난해 12월 선보인 덕수궁 특별전 '쿠키런: 사라진 국가유산을 찾아서'는 최근 누적 관람객 10만 명을 돌파했다. 뜨거운 호응에 국가유산청은 애초 3월 1일까지였던 전시 기간을 4월 5일까지 연장한다. 전시작 중 데브시스터즈의 후원으로 복원된 '대한국새'는 전시가 끝난 뒤 덕수궁에 기증될 예정이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부자들 몰려들어 사고, 또 산다"…대폭락 우려에도 매수 예고한 기요사키 "부자들 몰려들어 사고, 또 산다"…대폭락 우려에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원…보육원 찾아 '최고의 플렉스' 했다

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

'풀썩' 꺾인 영덕 80m 풍력발전기…통행 전면 차단

"노르웨이 왕실 어쩌다…" 왕세자빈 '엡스타인 연루'에 의붓아들은 폭행 구속

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

조달비용 부담에…'우량고객·프리미엄' 집중하는 카드업계

새로운 이슈 보기