[내일날씨]출근길 영하 10도 안팎 '꽁꽁'

화요일인 3일 출근길은 영하 10도 안팎 강추위와 강풍이 이어지는 가운데 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠다.

아침 최저기온은 -13∼-2도, 낮 최고기온은 2∼9도로 예보됐다. 중부 내륙과 전북 동부, 경상 내륙 지역은 아침 기온이 -10도 안팎까지 떨어지겠고, 강원 내륙과 산지는 -15도 안팎까지 내려가겠다. 그 밖의 지역도 아침 기온이 -5도 안팎에 머물며 춥겠다.

전국 내륙을 중심으로 눈이 쌓여있는 가운데 빙판길과 도로 살얼음이 있는 곳은 교통사고 위험이 높아 안전운전에 유의해야 한다.

전라권과 제주도는 구름이 많다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 밤부터는 다시 구름이 많아지겠다.

강원 동해안·산지와 경상권은 대기가 매우 건조해 산불과 화재에 각별한 주의가 필요하다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다. 다만 대부분의 중부·남부 지역은 오전과 밤에 대기 정체로 미세먼지 농도가 상승하다가 오후에 원활한 대기 확산으로 농도가 감소할 전망이다.

바다의 물결은 동해·남해·서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.5m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼3.5m로 예상된다.





