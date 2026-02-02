정의선 축하 광고에 도요타, 한국어로 화답…"우리도 승부욕 강해"

국내 주요 일간지에 두 언어 적은 광고 실어

토요타자동차, 작년 12월 현대차 광고 화답

도요다 아키오 도요타그룹 회장이 2일 국내 주요 일간지에 한국어와 일본어를 함께 적은 광고를 게재하며 현대자동차그룹에 감사의 뜻을 표했다.

도요타그룹이 2일 한·일 주요 일간지에 게재한 현대차그룹 WRC 응원 광고. 토요타코리아 AD 원본보기 아이콘

이는 앞서 현대차그룹이 세계 최고 권위의 모터스포츠 대회인 '2025년 FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC)'에서 제조사·드라이버·코드라이버 부문을 모두 석권하며 3관왕에 오른 도요타 가주 레이싱 팀을 축하하는 광고를 낸 데 대한 답신이다.

도요타 회장은 광고에서 "현대차도 승부욕이 강한 것 같지만, 도요타 역시 승부욕이 매우 강하다"며 "올해도 멋진 라이벌로 함께 달릴 수 있어 기쁘다"고 밝혔다. 이어 "라이벌과 경쟁하며 느끼는 분함과 기쁨이 서로 더 좋은 차를 만드는 원동력"이라며 현대차를 '선의의 경쟁자'로 호평했다.

한·일 대표 자동차 업체 간 이런 교류는 2024년 10월 용인 스피드웨이 합동 페스티벌 이후 계속되고 있다. 같은 해 11월 도요타가 일본 현지 광고로 현대 월드랠리팀을 응원했고, 12월엔 현대차그룹이 도요타 가주 레이싱 팀의 3관왕을 축하하는 광고를 냈다.

두 회사의 관계는 서킷 위 경쟁을 넘어 미래 모빌리티 분야의 동맹으로 진화하고 있다. 현대차와 도요타는 수소 산업 인프라 확충과 표준 정립 등에서 협력을 강화하고 있다.





문혜원 기자



