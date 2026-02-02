본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

파두, 3일부터 주식 거래 재개…"상장적격성 실질심사 대상 제외"

문혜원기자

입력2026.02.02 19:54

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

남이현 단독 대표이사 체제로 전환

'뻥튀기 상장' 의혹이 불거졌던 반도체 설계업체 파두 의 주식거래가 오는 3일부터 재개된다.

파두 건물.

파두 건물.

AD
원본보기 아이콘

한국거래소 코스닥시장본부는 2일 "코스닥시장 상장 규정 제56조제1항의 요건에 의한 상장폐지 가능성 등을 검토한 결과 동사를 상장적격성 실질심사 대상에서 제외하기로 결정했다"고 공시했다.


이에 따라 다음 날인 3일부터 파두 주식의 매매가 재개된다.

파두는 이 날 남이현, 이지효 각자 대표이사 체제를 남이현 단독 대표이사 체제로 전환한다고 밝혔다. 이 대표 사임에 따른 조치다.


앞서 파두는 코스닥 입성 당시 연간 매출액 자체 추정치를 1202억원으로 제시했으나, 상장 이후 공개된 2분기(4∼6월)·3분기(7∼9월) 매출액이 각각 5900만원과 3억2000만원에 그쳐 뻥튀기 상장 논란을 빚었다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"여보, 지금 팔래? 아니 팔지 말래" 하루 만에 천당·지옥…요동친 금·은 "여보, 지금 팔래? 아니 팔지 말래" 하루 만에 천... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"4년제가 아니어서…"月167만원 버는 청년들

두쫀쿠 최초 개발자 "하루 1억3000만원 벌어요"

로또 1등 누적 1만명 넘었는데…당첨금으로 '인생역전' 못해

"비행기표는 간신히 구했는데…" 설 연휴 공항 주차대란

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

폭증하는 AI 데이터해법은 그저 '빛'

김건희, '통일교 금품수수' 1심 실형에 항소

새로운 이슈 보기