"골목마다 있었는데"…사라진 모텔 간판들, 무슨 일

여관·모텔 5년 새 3300곳 문 닫아

모텔 줄고 공유·생활형 숙박업 증가

수요 감소와 수익성 저하 등으로 한때 도시 숙박의 한 축을 이뤘던 모텔 산업이 뚜렷한 쇠퇴 흐름을 보이고 있다.

2일 국세통계포털에 따르면 국내 여관·모텔 사업자 수는 최근 몇 년 새 큰 폭으로 줄어든 것으로 나타났다. 코로나19 발생 전인 2019년 12월 전국 여관·모텔 사업자 수는 2만939명이었지만 2025년 11월 1만7621명으로 3318명(15.8%) 감소했다. 같은 기간 서울 지역 여관·모텔 사업자는 1964명에서 1390명으로 574명(29.2%) 줄어 감소 폭이 전국 평균을 크게 웃돌았다.

국가데이터처의 전국 사업체 조사에서도 유사한 흐름이 확인된다. 여관업 사업체 수는 2004년 2만9000여개에서 2010년 2만5000여개, 2019년 2만3000여개를 거쳐 2024년에는 2만641개로 줄었다. 이 조사에서 여관업은 호텔보다 제공 서비스가 제한된 숙박시설로, 여관·모텔·여인숙을 포함한다.

모텔은 법적으로 별도의 정의가 없는 숙박시설이다. 관련 법령에는 모텔이라는 용어가 명시돼 있지 않아, 지자체가 영업 형태를 기준으로 여관업이나 일반 호텔업, 숙박업 기타 등으로 분류하고 있다. 이로 인해 모텔만을 별도로 집계한 통계는 없지만, 여관·모텔을 포함한 자료를 통해 감소 추이를 가늠할 수 있다.

숙박업 구조 변화도 뚜렷하다. 최근 숙박 시장은 전통적인 형태의 모텔·여관·여인숙 대신 생활형 숙박업 등 새로운 유형의 숙박시설 위주로 재편되는 모습이다. 행정안전부의 지방행정 인허가 데이터에 따르면 2020~2025년 개업한 숙박시설 5229개 가운데 생활형 숙박업이 3381개(64.7%)로 가장 많았고, 여관업은 406개(7.8%)에 그쳤다. 같은 기간 폐업한 숙박시설은 5092개로, 이 중 여관업이 3024개(59.4%), 여인숙업이 740개(14.5%)로 전체의 약 74%를 차지했다.

이용 행태 변화 역시 수치로 확인된다. 한국문화관광연구원의 국민여행조사보고서에 따르면 모텔·여관 이용 비중은 2020년 6.2%에서 2024년 4.2%로 낮아졌다.

숙박업계는 모텔 산업 쇠퇴의 배경으로 전반적인 수요 감소와 수익성 악화를 먼저 꼽는다. 내국인 여행이 고급화되고 숙박 선택 기준이 다양해지면서, 과거처럼 단순한 숙박 기능만으로는 경쟁력을 유지하기 어렵다는 것이다. 에어비앤비 등 공유 숙박과 생활형 숙박시설의 확산도 전통 모텔 수요를 잠식한 요인으로 지목된다.

여기에 코로나19 이후 화상회의가 일상화되면서 출장 수요가 줄어 둔 점도 영향을 미쳤다는 분석이 나온다. 또 성매매방지특별법 시행, 경기 둔화, 도심 내 불법 숙박시설 증가, 노후 모텔의 오피스텔·상가 등 소형 주거시설로의 용도 전환 등 사회·경제적 요인이 복합적으로 작용하고 있다는 것이 업계의 분석이다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



