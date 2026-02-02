"전두환은 '평화적 민주화' 결절점"…고성국, 징계론에 "공개 토론하자"

"김무성·오세훈 용서 못 해…자유우파가 진실 외면"

"1대 10, 1대 100도 상관없어…토론하자"

전두환 전 대통령의 사진을 당사에 걸어야 한다고 주장한 유튜버 고성국씨가 자신을 징계해야 한다고 주장한 일부 국민의힘 의원에 대해 "공개적인 토론의 장을 만들어달라"고 요구했다. 고씨는 그간 장동혁 국민의힘 대표를 적극 지지하는 행보를 보여 왔으며, 최근 국민의힘에 입당했다.

고씨는 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "우리 당 국회의원 10명이 나를 서울시당윤리위에 징계 요구했다. 이들은 내가 김무성을 모욕했고 오세훈의 컷오프를 주장했으며 당사에 전두환 대통령 사진을 걸어야 한다고 말한 것을 이유로 해당행위를 했다고 주장한다"고 운을 띄웠다.

고씨는 국회의원 10명이 평당원을 향해 집단적으로 공격하고 징계를 요구한 것은 전대미문의 일이라고 비판했다. 그는 "나는 국민의 힘 평당원으로서 배신자 김무성을 용서할 수 없으며 기회주의자 오세훈을 용납할 수 없다. 특히 전두환 대통령과 관련해서는 우리 자유우파가 좌파의 여론전에 말려 그간 비겁하게 역사적 진실을 외면해 왔다고 생각한다"고 전했다.

이어 "전 세계가 인정한 평화적 민주화의 결절점(結節點)인 6.29선언(역사적 대타협)을 전두환 대통령을 빼놓고 어떻게 설명할 수 있는가"라며 "나는 당 윤리위가 나를 소환할 것을 요청한다"고 했다.

자신을 징계해야 한다고 생각하는 모든 의원들을 모아 공개 토론의 장을 열어 달라고도 요구했다. 고씨는 "1대 10도 좋고 1대 100도 좋다. 김무성 오세훈 한동훈을 포함해 나를 징계해야 한다고 생각하는 국회의원들, 배신자, 부역자, 기회주의자들과 공개적인 토론의 장을 만들어줄 것을 요청한다"고 언급했다.

끝으로 "지금 우리당은 강령 개정을 통해 진정한 보수 정당으로 거듭나려 하고 있다. 해방 후 지금에 이르기까지 우리당과 우리당이 배출한 대통령들의 역할을 역사적으로 정당하게 평가하는 일을 더 이상 미뤄서는 안된다"며 "이번 징계사항이 우리당이 진정한 보수정당으로 거듭나는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





