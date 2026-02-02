대한체육회 회장 선거 정관 개정…선거인단 확대·추첨제 폐지

대한체육회가 회장 선거 제도를 개정해 기존 선거인 추첨 방식을 폐지하고 선거인단을 확대키로 했다.

대한체육회는 2일 오후 2시 서울 송파구 올림픽회관에서 '제12차 대한체육회 이사회'를 열고 대한체육회장 선거와 관련한 정관 개정안을 의결했다고 밝혔다. 이번 정관 개정은 선거인단을 확대해 대한체육회장 선거에 대한 체육계의 대의를 보다 폭넓게 반영하겠다는 유승민 회장의 개혁 의지가 반영됐다.

유승민 대한체육회장이 2일 서울 송파구 올림픽회관에서 열린 제12차 대한체육회 이사회에서 발언하고 있다. [사진 제공= 대한체육회] AD 원본보기 아이콘

정관 개정 여부는 2026년 정기대의원총회에서 최종 결정된다. 대한체육회는 2026년 정기대의원총회를 오는 27일 오후 2시30분, 서울올림픽파크텔 올림피아홀에서 개최하기로 의결했다. 정관 개정을 위해서는 참석하는 대의원 가운데 절반 이상이 찬성해야 한다.

대한체육회는 이날 2025년 사업결과 및 결산, 제72회 대한체육회 체육상 수상자 선정, 회원종목단체 등급 심의 등 모두 8건의 안건을 심의·의결했다. 제72회 대한체육회 체육상과 관련해서는 8개 부문에서 개인 93명과 5개 단체를 수상자로 선정했다.

회원종목단체 등급 심의와 관련해서는 요건 미충족으로 제명 위기에 놓였던 대한체스연맹은 경기도체육회 신규 가입 예정 등 향후 보완 가능성을 인정받아 1분기 내 재심의를 전제로 제명을 유예했다.

아울러 2025년 감사원 지적사항과 국민권익위원회·인사혁신처의 채용 관련 지침을 반영해 지도자·전담팀·선수 선발 절차의 투명성과 공정성을 강화하는 국가대표 선발 및 운영규정 개정안도 의결했다.





