"이구아나가 비처럼 떨어져" 美 플로리다 기현상…무슨 일이

남부 플로리다 이례적 영하권 추위

면허 없이도 이구아나 수거 허용

미국 남동부와 플로리다 지역에 강력한 한파가 몰아치면서 변온동물인 이구아나들이 추위로 기절해 나무에서 떨어지는 기현상이 목격되고 있다.

1일(현지시간) AP통신 등에 따르면 이날 플로리다에는 1989년 이후 가장 차가운 기단이 유입되면서 일부 지역 기온이 섭씨 기준 영하권으로 내려갔다. 데이토나비치(-5℃), 멜버른(-4℃), 베로비치(-3℃) 등이 최저 기온 기록을 경신했고 탬파에는 눈발이 날렸다. 이러한 이례적인 추위로 인해 야생 이구아나들이 기절하거나 움직임을 잃고 나무에서 떨어지는 일이 속출했다.

1일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미비치에서 추위에 기절한 이구아나들. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

녹색 이구아나는 플로리다에서 외래종으로 널리 서식하고 있다. 이구아나는 보통 따뜻한 기온에서는 활발한 움직임을 보이지만 냉한 날씨에는 신진대사가 떨어지면서 무기력해진다. 심할 경우 기절이나 혼수상태에 빠지기도 한다. 이에 현지 매체들은 나무 위에 있던 이구아나들이 갑자기 땅으로 떨어진 모습을 사진이나 영상으로 보도하고 있다.

플로리다 어류·야생동물 보호위원회(FWC)는 한파 기간 한시적으로 주민들에게 기절한 이구아나를 당국 보호소로 가져와달라는 내용의 대응 조치를 내렸다. FWC는 별도의 허가 없이도 주민들이 야생에서 외래종 녹색 이구아나를 수거할 수 있게 허용하는 특별 규정을 마련해 이구아나 수집과 운반에 필요한 사냥 면허나 관리 구역 허가 등의 요건을 일시적으로 면제했다.

FWC에 따르면 0도에 가까운 기온이 지속되면 이구아나 같은 파충류와 양서류는 일시적으로 근육 조절 능력을 상실하는 토포(휴면) 상태에 들어간다. 일반적으로 기온이 오르면 다시 깨어나지만, 극심한 추위가 하루 이상 이어지면 폐사할 수도 있다.

딸기·오렌지는 '얼음 보호막' 입기도

얼음 보호막을 입은 플로리다 오렌지. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

이번 한파로 플로리다에서 재배하는 딸기와 오렌지들이 추위에 대비해 '얼음 옷'을 입는 광경도 포착됐다. 플로리다 농민들은 작물을 추위로부터 보호하기 위해 과일나무에 물을 뿌려 얼음 보호막을 만들곤 한다.

미국은 지난달 말부터 전역에 걸쳐 초강력 눈 폭풍과 한파가 덮치면서 지금까지 110명 이상이 숨지는 등 인명피해와 정전 등 재산피해 등이 이어지고 있다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



