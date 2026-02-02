고양시 철도 사업 ‘급물살’…예타 평가 방식 ‘비수도권 유형’ 적용 확정

경기도 ‘접경지역 특수성 반영’ 건의…정부 수용

인천2호선·가좌식사선 등 사업 가속화 전망

인천2호선 고양연장 예타도 평가구조 측면 수혜 기대

앞으로 고양시 내 주요 철도 사업들이 예비타당성조사(예타)에서 '수도권'이 아닌 '비수도권 유형'으로 분류돼 평가받게 된다. 이에 따라 경제성 중심의 엄격한 잣대에서 벗어나 지역 균형 발전 기여도를 인정받게 되면서 지지부진하던 철도망 확충 사업에 속도가 붙을 전망이다.

경기도의 오랜 규제개선 건의를 정부에서 수용한 것으로 인천2호선 고양연장, 가좌식사선, 대곡고양시청식사선 등 고양시가 포함된 주요 철도망 사업이 가속화될 전망이다.

도는 최근 이런 내용을 담은 기획예산처 훈령 '예비타당성조사 운용지침' 제42조가 개정됐다며 고양시 철도사업이 예비타당조사에서 '비수도권 유형'으로 분류돼 평가받을 수 있는 근거가 마련됐다고 2일 밝혔다.

기존 지침은 특별배려가 필요한 수도권 지역(접경지역, 도서지역 등 특수상황지역 등)이라 하더라도 고양시와 같이 '과밀억제권역'에 해당하면 무조건 수도권 유형으로 분류해 경제성 위주의 엄격한 잣대를 적용해 왔다.

그러나 개편된 운용지침은 과밀억제권역이더라도 예비타당성조사 대상 사업 특성에 따라 철도와 같이 인구 집중 유발 시설이 아닌 사업은 비수도권 유형으로 분류할 수 있도록 했다.

이번 개정의 핵심은 수도권 내에서도 접경·규제 등 복합 여건을 가진 지역은 사업 특성에 따라 '비수도권 유형'으로 분류할 수 있는 근거가 신설됐다는 점이다. 사업 유형이 비수도권으로 분류될 경우, 기존 '경제성(B/C)·정책성' 중심의 평가 프레임에 '지역균형발전 분석' 요소가 추가돼 고양시 철도사업은 참고자료처럼 경제성 분석과 정책성분석, 지역균형발전분석 측면에서 혜택을 받게 된다.

이에 따라 현재 예타가 진행 중인 '인천2호선 고양연장(인천 서구 독정역~걸포북변~킨텍스~중산지구, 총사업비 2조 830억 원)'은 종합평가(AHP)에서 좋은 평가를 받을 수 있을 전망이다.

또한 '제2차 경기도 도시철도망 구축계획'에 포함된 ▲가좌식사선 ▲대곡고양시청식사선 등 고양시 내부 철도망 사업들도 향후 예타 추진 시 지역 특수성을 제대로 인정받을 수 있는 길이 열렸다.

이번 지침 개정은 경기도와 국회 재정기획위원회 소속 김영환 국회의원이 함께 2025년부터 기획예산처와 한국개발연구원(KDI)을 상대로 고양시 등 접경지역 철도사업에 비수도권 평가 방식을 적용해달라고 설득해 온 결과다.

경기도 관계자는 "그동안 수도권이라는 이유로 역차별받던 접경지역 주민들의 고충이 이번 지침 개정으로 상당 부분 해소될 것"이라고 밝혔다.





