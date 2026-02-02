네이버, 2년 8개월만에 뉴스제휴위원회 활동 재개…"신규 매체 추가"

뉴스서비스 심사·평가 진행할 위원 모집

네이버가 2년 8개월 만에 뉴스제휴위원회 활동을 재개한다. 위원회가 뉴스 평가 활동을 마무리하면 연내 신규 제휴 매체가 추가될 것으로 보인다.

2일 IT업계에 따르면 네이버 뉴스제휴위원회는 '네이버 뉴스서비스' 제공과 관련한 언론사와의 제휴 심사와 기 제휴 언론사의 운영 평가를 진행할 계획이다.

네이버는 뉴스의 입점과 제재 평가를 맡았던 뉴스제휴위원회 활동을 지난 2023년 5월 잠정 중단했는데, 이번에 2년 8개월 만에 활동 재개를 알렸다.

이날 네이버는 뉴스서비스 심사와 평가를 진행할 위원 후보 풀 모집 공고를 냈다. 네이버는 '제휴심사위원회'와 '운영평가위원회' 위원 후보 위촉을 위해 관련 유관 단체·기관에 협조 공문도 발송했다.

제휴심사위는 네이버 제휴 언론사로 입점하는 데 필요한 심사 자격을 평가하며, 운영평가위는 제휴 언론사를 상대로 심사·운영 평가 규정에 대한 위반은 물론 제재 부과 여부를 판단하는 역할이다.

공문 발송 대상은 미디어다양성위원회와 여론집중도조사위원회, 인터넷신문윤리위원회, 한국신문윤리위원회, 뉴스제휴위원회 운영규정 기준을 충족한 언론사 독자·시청자위원회 등이다.

네이버 관계자는 "제휴심사위와 운영평가위를 구성하게 될 전체 전문가 심사단 풀(pool)은 300명∼500명 규모"라면서 "풀단 구성을 위한 구체적 후속 일정은 추후 공개할 예정"이라고 말했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



