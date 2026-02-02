신안군, '워크온' 걷기 챌린지 운영

모바일 앱으로 군민 건강 증진

신안군 건강걷기 챌린지 포스터. AD 원본보기 아이콘

전남 신안군은 군민의 걷기 실천 문화 확산과 건강 증진을 위해 2026년 건강 걷기 챌린지 '워크온'을 본격 운영한다고 2일 밝혔다.

군에 따르면 이번 사업은 모바일 걷기 앱 '워크온'을 활용한 비대면 건강증진 프로그램으로, 이달부터 11월까지 10개월간 진행된다. 신안군민이면 누구나 참여할 수 있으며, 연령대별로 설정된 목표 걸음 수를 달성하는 방식으로 운영된다.

월별 목표 걸음 수는 59세 이하 참여자의 경우 18만 걸음, 60세 이상은 14만 걸음으로 설정됐다. 목표를 달성한 참여자 가운데 매월 무작위 추첨을 통해 총 400명에게 5,000 원 상당의 모바일 쿠폰이 제공될 예정이다.

군은 이번 걷기 챌린지를 통해 일상 속 걷기 실천을 유도하고, 신체활동 부족으로 인한 비만과 만성질환 예방에 기여할 것으로 기대하고 있다.

김현희 신안군 보건소장은 "군민의 건강 수준을 높이기 위해서는 생활 속 신체활동 확대가 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 걷기 실천을 비롯한 다양한 건강증진 프로그램을 통해 건강한 신안을 만들어 가겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>