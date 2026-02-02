목포시, 설 명절 전통시장 소비촉진 총력

장보기 행사·온누리 환급으로 상권 활력

전남 목포시가 다가오는 설 명절을 맞아 전통시장 소비 촉진을 위한 다양한 행사를 운영하며 지역 상권에 활력을 불어넣고 있다.

시에 따르면 2일부터 14일까지 8개 국·소·단과 23개 동 행정복지센터별로 약 1,400여 명의 공직자가 참여하는 '전통시장 장보기 행사'를 실시한다. 이번 행사는 설 명절을 앞두고 소비를 촉진해 전통시장 경기를 활성화하기 위해 마련됐다.

이와 함께 시는 해양수산부가 주최하는 '수산물 온누리상품권 환급행사'와 농림축산식품부가 주최하는 '농축산물 온누리상품권 환급행사'에 중앙식료시장과 동부시장, 자유시장, 청호시장 등 4개 시장이 선정되는 성과를 거뒀다. 이는 전라권에서 가장 많은 전통시장이 선정된 사례다.

온누리상품권 환급행사는 오는 10일부터 14일까지 5일간 진행되며, 해당 시장에서 국내산 농축수산물을 구매할 경우 구매 금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 3만4,000원 이상 구매 시 1만 원, 6만7,000원 이상 구매 시 2만 원이 환급되며, 행사 기간 1인당 최대 2만 원까지 지원된다.

시는 이번 환급행사를 통해 설 명절 장바구니 부담을 덜어주는 한편, 전통시장 방문을 유도해 상권 전반의 매출 증대 효과를 기대하고 있다.

시 관계자는 "설 명절을 맞아 온누리상품권 환급행사를 적극 홍보해 경기 침체로 위축된 지역경제에 활력을 불어넣겠다"며 "국내산 농축수산물 소비 촉진과 전통시장 활성화를 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

한편 시는 지난해 설과 추석 명절, 가정의 날 등 총 9차례의 특별 환급 행사를 개최해 전라권 최다 실적을 기록했으며, 약 19억 원의 환급액을 통해 전통시장 활성화에 기여한 바 있다.





