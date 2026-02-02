본문 바로가기
[내일 날씨]광주·전남 아침 -7도, 빙판길 주의…낮엔 기온 회복세

호남취재본부 민현기기자

입력2026.02.02 17:41

평년 수준 기온 되찾아
도로 살얼음 교통 비상

3일 광주와 전남의 아침 기온은 영하권에 머물며 평년과 비슷하게 추울 것으로 예보됐다. 사진은 지난달 26일 서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있는 모습. 윤동주 기자

화요일인 3일 광주와 전남은 아침 기온이 영하권에 머무는 가운데, 전날 내린 눈이 얼어붙어 도로 곳곳이 빙판길로 변할 것으로 보여 주의가 요구된다.


2일 광주지방기상청에 따르면 3일 광주와 전남은 중국 상하이 부근에 위치한 고기압의 가장자리에 들어 대체로 맑겠으나 아침 추위는 이어진다.

아침 최저기온은 -7도에서 -1도, 낮 최고기온은 5도에서 10도로 평년(최저 -6도~-1도, 최고 5~8도)과 비슷하거나 조금 높겠다.


다만 당분간 아침 기온이 영하권에 머물러 춥겠고, 4일 낮부터는 평년보다 기온이 올라 포근해질 전망이다.


기상청은 2일 새벽부터 아침 사이 내린 눈이 밤사이 기온이 떨어지면서 얼어붙어 빙판길이나 도로 살얼음(블랙아이스)이 나타나는 곳이 많을 것으로 내다봤다.

특보가 발효 중인 흑산도와 홍도에는 강풍주의보가 유지되고 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.


광주기상청 관계자는 "당분간 아침 기온이 영하권으로 떨어져 건강 관리에 유의해야 한다"며 "특히 눈이 쌓여있거나 젖은 도로는 매우 미끄러우니 출근길 차량 운행 시 감속하고 보행자 안전에도 각별히 신경 써달라"고 당부했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
