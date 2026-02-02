李대통령, 檢 이례적 공개 칭찬…밀가루·설탕 등 가격 담합 업체 기소

"검찰이 큰 성과 내…잘한 건 잘했다고 칭찬해야"

이재명 대통령이 밀가루·설탕 등 품목에서 가격 담합을 해 물가 상승을 야기한 업체를 대거 기소한 검찰을 공개 칭찬했다.

2일 이 대통령은 엑스(X)에 국민 생활필수품 담합 사건 수사 결과 10조원 규모 '짬짜미'를 벌인 제분사·제당사·한국전략 발주 입찰 업체 관계자 등 52명을 기소했다는 검찰 발표 내용을 담은 기사를 공유하고 "검찰이 큰 성과를 냈다"고 썼다.

그러면서 이 대통령은 "국무회의에 이를 공유하고 법정형 상한 개정 등 제도 보완방안, 담합 업체들의 부당이익 환수 방안, 부당하게 올린 물가 원상 복구 방안 등 필요한 조치를 지시했다"며 "잘한 것은 잘했다고 칭찬해 주기 바란다"고 했다.

이 대통령은 지난해 9월 국무회의에서 생필품 물가가 상승하는 것과 관련해 관련 업체 간 가격 담합 가능성을 언급하며 정부 부처에 적극적인 조치를 주문한 바 있다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



